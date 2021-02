I cappelletti vegani in brodo sono la versione vegan dei classici cappelletti in brodo bolognesi, ripieni di verdure, saporitissimi, non vi faranno rimpiangere i classici.

La ricetta non è difficile, potete modificare le proporzioni del delle verdure a vostro gusto, per trovare la combinazione più adatta a voi, mentre per renderli dorati, come i classici con l’uovo nell’impasto, abbiamo utilizzato la curcuma, che si sposa alla perfezione con le verdure presenti.

I cappelletti in brodo sono tra le ricette più conosciute della tradizione italiana. In particolare, le paste ripiene da brodo sono una dei comfort food per eccellenza delle regioni del nord Italia.

Tortellini, cappelletti, agnolotti e e quant’altro, si distinguono tra loro essenzialmente per la chiusura e per il ripieno, generalmente di carne o prosciutto.

Durata

Tempo di preparazione: 120 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Tempo totale: 160 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

100 g Farina 00

50 g Acqua

1 cucchiaino Curcuma

1/2 Carote

1/2 Coste di Sedano

1/4 Cipolla

2 Patate

5 Olive nere

1 cucchiaino Concentrato Di Pomodoro

Sale

Pepe

Noce Moscata

1 Cipolla

1 Costa Di Sedano

2 Carote

1 Patata

1 fettina Zenzero fresco

Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta dei cappelletti vegani in brodo, preparate il brodo pulendo le verdure e inserendole in una pentola di acqua fredda salata.

Portate ad ebollizione e lasciate sobbollire per 30 minuti.

Preparate il ripieno pulendo tutte le verdure tranne le patate. Tagliatele grossolanamente e tritatele finemente con un tritatutto. Lessate le patate.

Spostate il trito in una padella dal fondo spesso, aggiungere le patate lesse schiacciate, aggiustate di sale, pepe, noce moscata e lasciate stufare a fuoco basso girando spesso. Ci vorranno circa 15/20 minuti. Lasciate freddare il ripieno e preparate la pasta.

Versate la farina a fontana e inserirvi all’interno l’acqua e la curcuma.

Incorporate tutta la farina, ed impastate fino ad ottenere un composto liscio.

Avvolgete con pellicola e lasciate riposare 20 minuti in frigo.

Stendete l’impasto con un mattarello, ad un’altezza di circa 3/4mm.

Ritagliate l’impasto in tanti cerchi e posizionare su ognuno una pallina piccola di ripieno.

Inumidite il bordo e piegate a mezzaluna.

Richiudete le punte tra di loro, piegando contemporaneamente la parte con il ripieno verso il lembo esterno.

Filtrate il brodo e portate a bollore.

Lessatevi i tortellini per qualche minuto.