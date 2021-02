capelli-ricci?-ecco-la-hair-care-routine-per-renderli-morbidi-e-definiti

Spread the love











Riuscire a prendersi cura dei capelli ricci o mossi risulta essere alquanto impegnativo, soprattutto se non si adoperano i prodotti giusti. Per ottenere un riccio ben definito, idratato e morbido, nella hair care routine bisogna seguire una serie di passaggi indispensabili.

I capelli ricci sono bellissimi da sfoggiare ma, al contempo, difficili da gestire e da trattare. Per ottenere una chioma perfetta, è opportuno utilizzare prodotti specifici, adatti sia per la cura che per lo styling, in grado di nutrire senza appesantire il capello.

Bisogna scegliere i prodotti anche a seconda della propria tipologia di cuoio capelluto e seguire alcuni efficaci passaggi al fine di ottenere una chioma voluminosa e morbida invidiabile.

La cura dei capelli ricci parte dalla scelta dello shampoo

Iniziando dal lavaggio dei capelli, è opportuno fare una scelta sullo shampoo da utilizzare. Deve essere specifico per capelli ricci e bisogna anche sceglierlo in base alla propria cute (secca, grassa, con forfora o mista). Lo shampoo deve essere a base di ingredienti naturali privo di sostanze aggressive, parabeni e siliconi. Per il lavaggio, bisogna bagnare con acqua tiepida i capelli, poi distribuire in modo omogeneo lo shampoo su tutta la chioma dalla radice alle punte. Se si hanno i capelli particolarmente secchi, è opportuno aggiungere allo shampoo un pò di olio di cocco. Il consiglio per procedere ad un lavaggio efficace, è quello di fare dei massaggi delicati e circolari, andando, così, a riattivare la microcircolazione. Iniziare dalla nuca, senza grattare con le unghie. Se si sfrega energicamente sul cuoio capelluto durante lo shampoo, si possono stimolare le ghiandole sebacee a produrre sebo, quindi si otterrà l’effetto contrario.

Si prosegue con l’hair care routine passando al balsamo

Dopo aver sciacquato bene i capelli, è il momento di passare al balsamo. Metterne una piccola quantità ed eseguire dei massaggi delicati, insistendo sulle lunghezze anziché sulla radice. Il balsamo va a disciplinare i ricci, proteggendoli anche durante l’asciugatura, inoltre, conferisce brillantezza e luminosità. Li rende, anche, più morbidi e setosi, riduce le doppie punte ed elimina l’effetto crespo. Si consiglia di lasciarlo in posa per un paio di minuti, poi col pettine procedere a pettinarli per ridurre i nodi e, infine, risciacquare. Quest’ultimo passaggio va eseguito minuziosamente, poiché, anche un piccolo residuo di balsamo potrebbe appesantire i ricci e non garantire una buona asciugatura. Fare, inoltre, l’ultimo risciacquo con acqua fredda e non tiepida, così da richiudere le cuticole e rendere i capelli più luminosi. Successivamente, avvolgere i capelli in un asciugamano di cotone o di microfibra, per eliminare l’acqua in eccesso.

Come asciugare i capelli ricci in base alla stagione

I capelli ricci naturali si asciugano in modo diverso in base alla stagione. In inverno si possono utilizzare il phon e il diffusore. Quest’ultimo, evita che i capelli possano gonfiarsi ed è uno strumento indispensabile per i capelli ricci. La temperatura del phon deve essere elevata e la velocità media. Non insistere sulle punte perché si potrebbero seccare. In estate, invece, si ha la fortuna di usufruire del sole, così da evitare il gonfiore e il crespo dei capelli. Si consiglia, anche in caso di ricci naturali, di applicare sulla chioma una mousse o spuma modellante, per garantire capelli ricci ben definiti. Scegliere il prodotto che si avvicina di più alle caratteristiche del capello, applicandone una noce sulle lunghezze e punte, proseguendo, poi, con lo strofinamento dei capelli umidi. Si consiglia di scegliere una spuma a base di ingredienti naturali, così da eliminare l’effetto crespo e donare volume senza gonfiare troppo i capelli.

