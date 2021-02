birmania,-idranti-e-proiettili-di-gomma-contro-i-manifestanti

Spread the love

RANGOON – Il regime alza il livello della repressione usando cannoni d’acqua e proiettili di gomma contro i manifestanti che hanno sfidato la legge marziale e i nuovi divieti imposti dai militari scendendo in piazza per il quarto giorno consecutivo per protestare contro il golpe.

L’esercito ha vietato i raduni con più di cinque persone a Rangoon, nella capitale Naypyidaw e in altre aree, oltre a un coprifuoco notturno nelle aree più calde della protesta. Nonostante i presidi della polizia, migliaia di persone sono riuscite ad aggirare i controlli e a concentrarsi nei pressi della pagoda di Sule e del municipio a Rangoon. Sono tornati anche davanti al quartier generale della Lega nazionale per la democrazia (Nld), il partito della leader arrestata, Aung San Suu Kyi. Nella township di San Chaung, decine di insegnanti hanno marciato mostrando il saluto a tre dita, ispirato alla saga di “Hunger Games”, simbolo della democrazia.

“Non siamo preoccupati dai loro avvertimenti. Non possiamo accettare le loro ragioni”, ha detto un manifestante riferendosi al discorso, il primo dopo il golpe, del capo dell’esercito, Min Aung Hlaing, che ha ribadito le accuse di brogli nel voto di novembre. Secondo quanto riferito dalla Bbc, monaci buddisti, membri della comunità musulmana, calciatori e star del cinema e della musica si sono uniti ai manifestanti e si attende nei prossimi giorni una più articolata organizzazione delle proteste.



Il Dipartimento di Stato Usa ha denunciato che le autorità hanno respinto le richieste americane di vedere Aung San Suu Kyi. “Siamo dalla parte del popolo birmano e sosteniamo il loro diritto di riunirsi pacificamente, anche per protestare pacificamente a sostegno del governo democraticamente eletto”, ha detto un portavoce. Papa Francesco ha chiesto l’immediato rilascio dei leader politici detenuti. Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite terrà venerdì una riunione d’emergenza. La Nuova Zelanda ha annunciato la sospensione dei contatti militari e politici di alto livello con il Myanmar.

Colpo di Stato in Myanmar, l’esercito schierato nelle strade della capitale Naypyidaw

Un importante uomo d’affari di Singapore ha annunciato che venderà le sue azioni di una compagnia di tabacco locale controllata dai militari. Il miliardario Lim Kaling, co-fondatore e Ceo della società di videogiochi Razer, ha annunciato che cederà un terzo delle sue azioni in RMH Singapore, che a sua volta possiede il 49% di Virginia Tobacco. È la seconda azienda ad annunciare l’addio al Paese, dopo che il produttore giapponese di birra Kirin ha fatto sapere che interromperà i suoi investimenti in Birmania, Brewery e Mandalay Brewery, società controllate anche dall’esercito.