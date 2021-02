Belen, ufficiale: l’ex di Stefano De Martino è incinta

Finalmente è arrivata la conferma tanto attesa: Belen Rodriguez è incinta del suo fidanzato, l’hair-stylist Antonino Spinalbese. La showgirl, in esclusiva per il settimanale Chi, nel numero in uscita, ha rivelato di essere al quinto mese di una gravidanza voluta, dato il grande amore che sta vivendo con Antonino.

Dopo l’indiscrezione lanciata da Novella 2000 su una possibile gravidanza di Belen Rodriguez, tutti avevano cercato indizi che confermassero o smentissero la notizia, dato che la showgirl e il suo fidanzato, Antonino Spinalbese, avevano scelto di rimanere in silenzio. Dalle pagine del prossimo numero di Chi arriva però la conferma tanto attesa: Belen è incinta di cinque mesi e la gravidanza è stata fortemente voluta dalla coppia.

La showgirl ha raccontato in esclusiva ad Alfonso Signorini di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine per Antonino: Belen è stata stregata dalla sua bellezza avvenente, ma anche dal suo carattere semplice e “gentile”, così diverso dagli uomini che ha avuto al suo fianco nel passato.

L’amore con Antonino è sbocciato in maniera spontanea e naturale, facendo sentire di nuovo le farfalle nello stomaco a Belen Rodriguez, che ha confessato di essersi sentita come una liceale dopo il loro primo bacio, arrivato in maniera del tutto inattesa, così come sono stati inaspettati i forti sentimenti provati per l’hair-stylist.

La showgirl ha infatti confessato di aver sofferto molto per la fine del matrimonio con Stefano De Martino, e di aver creduto che fosse impossibile trovare nuovamente un amore così forte come quello che sta vivendo ora.

Belen: “Sento che sarà una bambina”

Belen ha scelto di uscire allo scoperto solo ora che ha raggiunto il quinto mese di gravidanza, affermando che lei e Antonino hanno scelto di avere un figlio dopo circa quattro mesi dall’inizio della loro relazione: il forte amore nato fra i due li ha spinti a non aspettare oltre, convinti di aver trovato un legame davvero speciale, che merita di essere consacrato con la nascita di un figlio.

Sul nome e sul sesso del bambino non ci sono ancora certezze, ma la showgirl argentina, come tutte le future mamme, ha già delle sensazioni a questo proposito e si è detta convinta che questa volta sarà una femmina, che Belen non vede l’ora di poter stringere tra le sue braccia.

Nell’intervista rilasciata a Chi, ha parlato anche Antonino Spinalbese, che ha confessato di essersi innamorato della grande sincerità di Belen e della sua naturale energia e spontaneità: un amore così grande non poteva che essere vissuto a pieno, e la coppia ha voluto consolidarlo subito con la nascita di un figlio.