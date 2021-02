belen-e-la-sorella-di-antonio-amiche-del-cuore?

Belen ha iniziato questa settimana non curandosi delle critiche mosse contro di lei negli ultimi giorni. La showgirl argentina si è infatti mostrata felice e sorridente in compagnia del suo amore Antonio Spinalbese e di sua sorella Lucia.

Belen negli ultimi giorni è stata duramente criticata, sia per il suo comportamento in seguito al terribile lutto che ha colpito Stefano De Martino; sia per la sua seconda foto rubata sui social. L’argentina però ha preferito non commentare gli attacchi subiti, e ha risposto a tutti mostrandosi felice e sorridente nelle sue storie Instagram.

La Rodriguez infatti ha condiviso alcune storie in cui si mostra in macchina con Antonio; l’argentina è serena e scherza con il suo nuovo amore. In seguito, la modella 36enne ha condiviso con i suoi fan alcune chiacchiere fatte con sua cognata, la sorella di Antonio.

Belen parla della gelosia di Antonio

Belen e Antonio sono andati a trovare la sorella dell’hairstylist. Dopo un delizioso pranzetto, l’argentina ha scambiato due chiacchiere con Lucia. La Rodriguez parlando con la ragazza ha detto:

“Antonino è gelosissimo, di te soprattutto!”.

Lucia allora per confermare le parole di Belen ha scherzosamente risposto: “Pensa veramente quando gli dirò Anto sono incinta“. Le due poi sono scoppiate a ridere e poi hanno continuato a parlare.

A quanto pare ormai, Belen è entrata a tutti gli effetti a far parte della famiglia di Antonio, l’argentina scherza, e chiacchiera con la sorella del ragazzo come se si conoscessero da sempre. Anche l’hairstylis si è del tutto integrato nel clan dei Rodriguez; ricordiamo infatti, che il ragazzo ha trascorso con la famiglia della showgirl tutte le festività natalizie.

Insomma anche se Belen e Antonio stanno insieme solo da cinque mesi i due sembrano essere sempre più affiatati e decisi a fare sul serio!