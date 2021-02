Spread the love











Alfonso Signorini e Mediaset contro Stefano Bettarini per le critiche e le frecciatine lanciate nei giorni scorsi: scattano diffide E’ da quanto è uscito dalla casa del GFVip che Stefano Bettarini continua a tuonare contro Alfonso Signorini e Mediaset. L’ex concorrente è convito di essere stato sbattuto fuori per via di qualcuno molto potente. […]

L’articolo Alfonso Signorini e Mediaset: scattano querele e diffide proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...