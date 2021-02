un-posto-al-sole,-anticipazioni-oggi-8-febbraio:-nuovi-progetti-per-diego

Anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata dell’8 febbraio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40? Diego ha accettato di aiutare Silvia nella gestione del Caffè Vulcano, ma non sembra troppo contento. Ornella si prende a cuore le ambizioni del giovane e parla con Raffaele. Il portiere di Palazzo Palladini fa una proposta interessante al figlio.

Franco indaga con discrezione su Nunzio, per capire il motivo che l’ha portato all’improvviso di nuovo a Napoli. Il padre adottivo teme che il ragazzo si sia cacciato in qualche nuovo guaio, e purtroppo ha ragione. Nunzio, infatti, come scoprirà Boschi, ha pesanti debiti da saldare.

Intanto il giovane fa amicizia con un nuovo coinquilino di Palazzo Palladini, Samuel, che si è aggiudicato il seminterrato di Alberto Palladini in barba a Patrizio e a Vittorio.

Diego dà una mano nella gestione del Vulcano a Silvia ed è molto preso dal lavoro al locale, ma non sembra particolarmente soddisfatto. Ornella, che nota la stanchezza e la frustrazione di Giordano junior, prende a cuore le aspirazioni del figlio di Raffaele e convince quest’ultimo a riaprire un discorso col figlio che sembrava chiuso.

La dottoressa Bruni invita il marito a dare una mano a Diego che è in difficoltà, affinché non rinunci al suo progetto: rilevare il laboratorio di arte presepiale di Don Giuseppe, idea per la quale padre e figlio si erano scontrati, per farne un bar tutto suo.

Raffaele, dopo averci pensato, fa una sorta di controproposta a Diego, che poi accetta di andare al laboratorio di arte presepiale con il padre.

Alberto e Clara vengono invitati a partecipare a una serata mondana del Circolo, ma la ragazza non vuole sapere di partecipare all’evento, nonostante sia spronata anche da Serena. Palladini, però, non ci rinuncerà e si farà accompagnare da Barbara.

Proseguono le disavventure amorose di Cerruti, che, dopo essersi riappacificato con Bruno, potrebbe fare una scoperta sconvolgente sul fidanzato. Tra Silvia e Michele la tensione è di nuovo alta.

“Un Posto al Sole” va in onda dal lunedì al venerdì dalle 20.40 alle 21.10 su Rai 3.