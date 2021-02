tra-le-vie-di-barcellona,-una-boutique-«senza-tempo»

Spread the love

Ci sono il calciobalilla, le bottiglie di vino d’annata, lo spazio per il relax davanti alla tv e il lounge bar. Il clima rilassato racconta molto della città dove si trova questa boutique di più di mille metri quadri, situata al primo piano del numero 37 dell’elegante Passeig de Gràcia, uno dei più importanti “avingudes” di Barcellona, non lontano dalla famosissima Casa Batlló di Antoni Gaudì. Il mix tra morbidezza e rigore rivela il connubio tra design italiano e ingranaggi svizzeri.

Lo stile senza tempo li accomuna entrambi, così come l’amore per le linee pulite e la precisione e la manifattura eccellente. Il luogo d’incontro è la boutique di Audemars Piguet lo storico marchio svizzero simbolo di orologeria di lusso, che ha scelto di dare agli interni della propria sede spagnola un’impronta italiana attraverso il nome e lo stile di Giorgetti, brand italiano con alle spalle 123 anni di storia.

Barcelona AP House by Audemars Piguet

Tra toni neutri e luci moderne, la cura nella lavorazione degli orologi di Audemars Piguet si affianca a quella impiegata da Giorgetti nella lavorazione del legno. Così, i modelli di lusso dell’azienda svizzera vengono esposti e mostrati ai clienti su banconi abbinati a poltrone e sedie di alta ebanisteria e affiancati all’iconico calciobalilla Minuto a 90° che unisce lo spirito del gioco alla bellezza dei dettagli. I volumi e le geometrie dell’ingresso della boutique si riflettono nei divani Tamino e si fondono con le linee sinuose delle poltrone Pamina in noce e in bianco.

Barcelona AP House by Audemars Piguet

Barcelona AP House by Audemars Piguet

Scegliere un orologio che sia per la vita, da passare ai propri figli o da regalare a chi si ama è una scelta che richiede tempo e una mente sgombra: per questo all’interno della boutique si trovano una zona lounge, dove i giochi geometrici del tappeto Kaleido di Giorgetti sono impreziositi dall’imponente collezione di vini della casa AP, e i salotti della boutique, dove è possibile rilassarsi sui divani in un ambiente curato nei minimi dettagli: dal mobile tv, ai tavolini, alle storiche poltrone Mobius.