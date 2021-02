tornano-le-ong-nel-mediterraneo:-un-altro-controverso-salvataggio-della-ocean-viking

8/2/2021

Sono tornate le navi ONG nel Mediterraneo. Mentre l’attenzione dell’Italia intera era focalizzata sulle consultazioni tra Mario Draghi e vari partiti, oltre 400 migranti sono stati trasbordati dalle acque libiche fino alla Sicilia, dove saranno fatti sbarcare.

Una multinazionale dell’umanitario

Protagonista di questa manovra di trasporto è stata la nave battente bandiera norvegese Ocean Viking, facente capo all’organizzazione non governativa SOS Mediterranee. Una sorta di multinazionale del settore umanitario, registrata in ben quattro Paesi: Francia, Germania, Italia e Svizzera. Ci troviamo quindi ad uno spartito già visto: nave norvegese, organizzazione multinazionale, ma il porto preferito di destinazione resta sempre l’Italia.

Nonostante il fermo amministrativo che aveva impedito la navigazione alla Ocean Viking fino al dicembre 2020, la nave norvegese è tornata subito attiva nel Mediterraneo, raccogliendo immediatamente la segnalazione lanciata da Alarm Phone. Un’altra organizzazione controversa che segnala alle navi ONG la localizzazione dei migranti presenti al largo delle coste libiche.

La stessa organizzazione è stata fondata da padre Mussie Zerai condannato in passato per smercio di droga. Occorre poi ricordare che, oltre alle sospette accuse di legami tra padre Zerai e alcuni trafficanti di migranti, Alarm Phone ha tra i suoi obiettivi dichiarati “l’eliminazione dei confini”. Possiamo quindi ragionevolmente affermare che ci troviamo di fronte ad un’organizzazione che agisce contro l’autorità legale degli Stati.

Non ci sono altri porti se non l’Italia?

Così la Ocean Viking si è lanciata verso la localizzazione segnalata da Alarm Phone, nelle acque della zona sar libica, la zona di mare rivendicata dalle autorità di Tripoli sotto la sua giurisdizione. Come di consueto, dopo l’operazione si salvataggio, la Ocean Viking si è diretta verso quello che secondo il suo capitano è considerato il porto più sicuro: l’Italia. In realtà dalla zona sar libica il porto più sicuro sarebbe quello di Zarzis, in Tunisia.

Eppure questa destinazione viene ostinatamente ignorata dalle navi ONG. Così come l’isola di Malta, sempre assente durante queste operazioni. Sembra quindi che l’obiettivo principale della Ocean Viking sia quello di far arrivare il gruppo di migranti direttamente in Italia, ignorando altri porti.

I migranti: le vittime di un sistema di sfruttamento economico

Gli oltre 400 migranti, di cui già 8 trovati positivi al Covid, saranno fatti sbarcare in Sicilia. E poi? Saranno redistribuiti tra i Paesi europei? Chissà. Finora non si è consolidata una prassi, ma solo la rara generosità volontaria dei Paesi membri. Nel frattempo il Partito Democratico si è affrettato ad inserire nella lista delle proposte a Draghi lo Ius Culturae.

Un modo per rendere più facile l’ottenimento della cittadinanza da parte della popolazione immigrata e chissà sperare di ottenere così qualche voto in più in una futura campagna elettorale? In mezzo a questi interessi politici e intrecci della malavita, i migranti rappresentano le vere vittime di un sistema economico che ha interesse a sradicare le persone dalla terra d’origine per trasferirle dove il mercato richiede manodopera a basso costo.

Nel frattempo continuano ad essere tanti, troppi gli aspetti controversi e irrisolti legati al movimento delle navi ONG nel Mediterraneo. Il rischio è che queste organizzazioni possano nascondersi dietro la bandiera del salvataggio ad ogni costo, mentre chi le finanzia e le manovra risponda invece ad interessi molto più materiali.

Claudio Messora