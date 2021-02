TG BYOBLU24 | 8 febbraio 2021 | EDIZIONE 19.00

Spread the love

8/2/2021 Alcune notizie del TG di oggi:

In Italia ci sarebbero 30mila vittime da patologie dimenticate a causa dell’attenzione che si è rivolta esclusivamente al Covid19. Quali sono queste patologie e perché mostrano ancora una volta la crisi del sistema sanitario italiano?

La nave norvegese Ocean Viking torna nel Mediterraneo e dopo aver caricato oltre 400 migranti attracca al porto di Augusta in Sicilia e riceve l’autorizzazione a farli sbarcare. Un’altra controversa operazione di salvataggio.

Mentre la settimana si apre con la seconda tornata di consultazione, sempre più lavoratori scendono in piazza. A Udine a protestare sono state le partite iva. Una manifestazione organizzata dall’Associazione Partite IVA Friuli Venezia Giulia. “Chiediamo che venga ripristinata al più presto la legalità e la democrazia, chiediamo di essere messi nella condizione di lavorare e di venire adeguatamente risarciti”, così i manifestanti.

Sabato scorso le piazze delle più belle città italiane sono tornate a colorarsi grazie ai tanti artisti che sono scesi in strada per chiedere di tornare a fare il loro mestiere. La manifestazione è stata organizzata dalla Marcia della Liberazione. Nel servizio vi mostriamo quanto è accaduto a Roma e in diverse altre città.

Claudio Messora