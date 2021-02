temptation-island,-alessandra-sgolastra-ha-dimenticato-zenga

Spread the love

Alessandra Sgolastra, ex ragazza di Andrea Zenga, con il quale partecipò alla prima edizione di Temptation Island Vip nel 2018, pare aver dimenticato del tutto il suo ex; nelle ultime ore ha condiviso delle storie che la ritraggono felice e nuovamente innamorata.

Temptation Island ha visto diversi format negli anni, compreso Temptation Island Vip; la prima edizione, risalente al 2018 con la conduzione di Simona Ventura, è stata una delle più seguite.

Tra i concorrenti in gara, la discussa coppia di Ursula Rossano e Sossio Aurta, Valeria Marini e Patrick Baldassarri, ma anche Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra.

In quell’edizione speciale alcuni tentatori erano dei volti noti del programma, come Francesco Chiofalo che partecipò come tentatore, oltre a Pierpaolo Pretelli, oggi nella casa del GF Vip con Andrea Zenga.

La fine della relazione tra Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra iniziò alla fine del programma dove, a causa del flirt tra Alessandra e il tentatore Andrea Cerioli, aveva raffreddato la fiducia della coppia.

Alessandra Sgolastra innamorata di un amico del suo ex?

Alessandra e Andrea, nonostante un falò di confronto disastroso, provarono a tornare insieme, ufficializzando la rottura a marzo 2020; la fine della relazione non fu presa particolarmente bene dalla ragazza che, nonostante tutto, ancora pensava ardentemente al suo ex.

Mentre Andrea è alle prese con i suoi problemi relazionali con il padre, sbattuti in bella vista al Grande Fratello Vip, Alessandra si è rifatta una vita, ritrovando l’amore.

Luca Clementi è il nome del ragazzo che Alessandra ha taggato nelle sue stories, senza mostrane il volto; purtroppo la nuova fiamma della Sgolastra non fa parte del mondo dello spettacolo e, di conseguenza, le informazioni sul suo conto sono molto scarse.

Tutto quello che sappiamo è che, tra i followers di questo Luca Clementi, appare proprio Andrea Zenga; considerando che dalla casa del GF non possono essere utilizzati i cellulari, i due si sarebbero conosciuti prima dell’ingresso di Zenga nella casa.

Che la ragazza abbia intrapreso una relazione con un amico del suo ex? Attenderemo l’uscita di Andrea dal reality show di Signorini per capire se le presunte illazioni sulla sua ex siano vere e se, di fatto, questa sia una sottile vendetta d’amore.