Super Bowl all’italiana: Il menù di Alessandro Enriquez e Chef Perdomo

In collaborazione con DAZN, l’eclettico designer Alessandro Enriquez e lo chef stellato Matias Perdomo hanno ideato un menù speciale in onore del Super Bowl: touchdown!

Il Super Bowl è l’evento sportivo americano che piace tanto anche a noi italiani. Per questo, l’esplosivo designer appassionato di food Alessandro Enriquez ha pensato di realizzare un menù speciale che riunisse la cucina nostrana con quella oltreoceano. A preparare la cena, lo chef stellato Matias Perdomo del ristorante Contraste con la nuova area di delivery Roc. In collaborazione con DAZN, hanno ideato questa golosa iniziativa perfetta per sentire più vicino il mondo a stelle e strisce del Super Bowl. A gustare la Super Cena, un selezionato gruppo di influencer appassionati di sport & food.

La cena digitale

Mentre le stelle del football americano si contendevano l’ambito Vince Lombardi Trophy finito poi nelle mani dei Tampa Bay Buccaneers capitanati dal mitico Tom Brady, in Italia si dava fuoco… ai fornelli! La cena italo-americana in versione digitale è stata presentata in una box a stelle, disegnata da Alessandro Enriquez, e accompagnata da una mise en place impeccabile in formato “bowl”. La cena stellare è stata consegnata ad un gruppo di amici dello stilista che, a distanza, hanno atteso l’inizio della partita: tra i tanti, Marco Fantini, Paolo Stella, Andrea Damante, Francesca Rocco e Giovanni Masiero, Luca Vezil.

Il menù tricolore a stelle e strisce

Il menù Enriquez & Perdomo ha certamente fatto touchdown con quattro portate yummy, come direbbero negli States: Super Bowl di Lasagne Iconiche ad aprire la “partita”, seguite da Guancia in Salsa Barbecue accompagnata da Sweet American Fries e a chiudere la deliziosa Torta di Rose al Caramello, il dolce più desiderato di Milano. Idee originali che mixano perfettamente la mediterraneità dell’eclettico creativo e dello chef di origini uruguayane, che ha conquistato il capoluogo lombardo con la sua cucina innovativa. Per brindare a questa celebrazione un vino siciliano della terra di Alessandro, Cava di Serpe di Mandrarossa, Blend di Merlot e Alicante Bouschet, Terre Siciliane IGT.

Scommettiamo che Tom Brady e consorte Gisele Bündchen avrebbero gradito davvero molto poter festeggiare la vittoria con una cena così… vincente!