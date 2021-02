serena-rossi-bacia-un-altro-uomo:-cosa-succede?

Davide Devenuto, lo storico compagno di Serena Rossi, si è raccontato in una lunga intervista a Fanpage, raccontando di come ha vissuto il grande successo della serie “Mina Settembre”, e rivelando di aver vissuto un certo fastidio nel rivedere le scene in cui la futura moglie bacia appassionatamente Giuseppe Zeno.

Serena Rossi e Davide Devenuto fanno coppia fissa ormai da 12 anni: entrambi sono stati protagonisti della soap di Rai 3 Un posto al Sole, lei nei panni di Carmen Catalano e lui di Andrea Pergolesi. Tra le mura del celebre palazzo Palladini e i magici scenari di Posillipo tra i due è nato un amore, che ha portato anche alla nascita di un figlio nel 2016, Diego.

Davide Devenuto ha lasciato, dopo più di 16 anni, il suo ruolo in “Un Posto al Sole”, affermando di voler trovare nuovi stimoli professionali, ed infatti è stato protagonista, proprio insieme alla compagna Serena Rossi, in “Mina Settembre”, la fiction che ha avuto un grandissimo successo, andata in onda nella domenica sera di Rai 1.

Davide Devenuto e Serena Rossi si sono così ritrovati a lavorare insieme dopo quella prima esperienza nella soap di Rai 3, e anche in questo caso sono stati protagonisti, nella sceneggiatura, di storie d’amore molto travolgenti con partner diversi, in particolare la passione tra Serena Rossi e Giuseppe Zeno, nei panni di Domenico, ha fatto sognare i tanti telespettatori di Rai 1.

Serena Rossi: gelosie sul set

Il personaggio interpretato da Davide Devenuto, Paolo, nella serie è sposato con l’attrice Christiane Filangieri: l’attore ha rivelato che inizialmente era prevista una scena d’amore tra i due, ma poi, quando è venuto il momento di concretizzarla, è misteriosamente sparita dalla sceneggiatura. Devenuto ha scherzato, affermando che potrebbe essere stata proprio Serena Rossi, vittima di un attacco di gelosia, a spingere ad eliminarla.

Nemmeno Davide Devenuto è stato impassibile, però, di fronte alle scene passionali girate da Serena Rossi con Giuseppe Zeno, affermando che, pur essendoci stati dei momenti molto divertenti, in cui Serena Rossi, dopo qualche bacio, si è rivolta verso il compagno per assicurarsi che non si fosse infastidito, effettivamente non è stato piacevole assistere a queste ripetute effusioni tra i due protagonisti principali della serie “Mina Settembre”.