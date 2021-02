roberta-bruzzone-demolisce-il-grande-fratello-vip:-“programma-da-chiudere”

Roberta Bruzzone, nota criminologa e psicologa forense, è intervenuta con grande fermezza sui recenti episodi che hanno visto Alda D’Eusanio autrice di alcune frasi discutibili, politicamente scorrette e lesive dell’immagine altrui.

In quest’ultima categoria rientra la frase di Alda D’Eusanio che accusa Paolo Carta, compagno di Laura Pausini, di usare violenza domestica contro la cantante. Una frase che le è costata la squalifica del Grande Fratello Vip.

Tale circostanza, però, pare essere una costante in questa edizione del Grande Fratello Vip che conta un non indifferente numero di squalifiche: da Fausto Leali a Stefano Bettarini passando per Denis Dosio e Alda D’Eusanio.

Roberta Bruzzone, a FQ Magazine, ha criticato duramente il Grande Fratello Vip, accusando la produzione ed il corpo autorale di correità e corresponsabilità per i contenuti andati in onda:

“Sono sconcertata. Faccio fatica a pensare che l’editore non sia consapevole di cosa stia accadendo in quel determinato programma che così facendo scatena dinamiche pericolose. Non si può in un contesto come quello del ‘Grande Fratello Vip’ trattare con questa leggerezza temi delicati, parlo anche in generale. È discutibile lo scenario, così come è discutibile un programma che è diseducativo sotto ogni punto di vista. Nel cast in mezzo ad alcuni concorrenti ragazzini, ci sono persone di una certa età (si suppone di esperienza navigata) che pronunciano frasi terribili e non si rendono conto di quello che dicono. Un programma del genere, in un contesto di grande depressione e crisi come quello che stiamo vivendo, non dovrebbe andare proprio in onda. Se costruisci un programma con queste caratteristiche e fai delle polemiche e dei comportamenti negativi il filo rosso che tiene in piedi il ‘gioco’ per qualche punto di share in più, c’è una corresponsabilità. Faccio fatica a pensare che l’editore non sia consapevole di cosa stia accadendo in quel determinato programma che così facendo scatena dinamiche pericolose.”