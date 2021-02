La pasta al forno con polpettine e uova sode è un classico della cucina nostrana, replicabile sempre in tutti i periodi dell’anno, per una festa, un compleanno, una gita fuori o una domenica casalinga.

Questa è una ricetta che racchiude passaggi ed ingredienti semplici semplici, che derivano dalla base della cucina Italiana, dalla preparazione del sugo, la pasta, le polpette e le uova sode, con l’utilizzo della mozzarella, il Parmigiano…chi non sa fare tutte queste cose?

Qui le troviamo in un’unica ricetta, che si traduce in un tripudio di sapori famigliari, che piacciono a tutti.

Volendo si può usare un formato di pasta più piccolo e disporre gli strati in modo più ordinato, consigliamo comunque di prepararla qualche ora prima che venga consumata, in modo che gli ingredienti si mischino e compattino meglio.

Durata

Tempo di preparazione: 60 minuti

Tempo di cottura: 60 minuti

Tempo totale: 120 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

400 g Macinato di vitello

300 g Salsiccia luganega

500 g Pasta tipo Paccheri

1 kg Passata di pomodoro

1 spicchio Aglio

½ Cipolla

1 Gambo Di Sedano

1 Carota

5 Uova

200 g Parmigiano Reggiano

1 mazzetto Prezzemolo tritato finemente

4 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

4 Mozzarelle fiordilatte

q.b. Sale pepe, farina q.b.

q.b. Olio Di Semi per friggere

4 cucchiai Latte

Preparazione

Per preparare la ricetta della pasta al forno con polpettine e uova sode, lavare bene una carota, un gambo di sedano e mezza cipolla dorata, tritare finemente tutto.

Questa composizione si chiama “base” e viene utilizzata abitualmente per il soffritto.

Fare soffriggere dolcemente, con 2 cucchiai di olio Evo, aggiungere uno spicchio di aglio pelato.

Quando le verdure inizieranno ad essere morbide, aggiungere la passata di pomodoro, salare, abbassare la fiamma e coprire, lasciando un piccolo spiraglio per far uscire il vapore.

Nel frattempo, unire in una capiente ciotola, la carne trita di vitello, la salsiccia luganega, 1 uovo, 5 cucchiai di parmigiano reggiano, un mazzetto di prezzemolo tritato finemente, un pizzico di sale e pepe.

Amalgamare e lasciare riposare per mezz’ora, al fresco.

In una pentola mettere 4 uova, coprirle d’acqua fredda, aggiungere un pizzico di sale e portare a bollore.

Fare bollire per circa 10 minuti, al termine fare raffreddare coprendo con acqua fredda.

Sgusciare e affettare le uova.

Tagliare a dadini le mozzarelle.

Aiutandosi con un cucchiaino da tè, prendere una porzione abbondante di impasto di carne e formare delle palline, più o meno grandi come una noce, passarle nella farina e continuare fino all’esaurimento dell’impasto.

In una padella con abbonante olio di semi, fare dorare le polpettine, scolare su carta assorbente e continuare la cottura nel sugo di pomodoro, rigirare bene nel sugo, a fuoco basso e coperte.

Fare lessare 500 g di pasta in abbondante acqua salata, scolare la pasta piuttosto al dente.

Distribuire uno strato di pasta in una capiente pirofila, aggiungere qualche cucchiaiata di sugo di pomodoro, distribuire 6 o 7 polpettine, aggiungere una manciata o 2 di mozzarella, qualche fettina di uovo, cospargere di Parmigiano e continuare con gli strati fino all’esaurimento degli ingredienti.

Versare un cucchiaio di latte ad ogni angolo della pirofila.

Infornare a 200° C per circa 20/25 minuti, la mozzarella si deve fondere e in cucina dobbiamo sentire il profumo della pasta.

Gratinare per qualche minuto con la funzione grill del forno, sfornare e lasciar intiepidire leggermente prima di fare le dosi.