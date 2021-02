outer-banks-rinnovata-per-la-seconda-stagione

Outer Banks rinnovata da Netflix per la 2 stagione

Outer Banks 2: Netflix ha rinnovato la serie per un’altra stagione. La notizia è stata diffusa venerdì 24 luglio dall’account ufficiale di Outer Banks su Netflix:

Netflix presta molta attenzione ai suoi titoli originali capaci di incendiare le conversazioni sui social network come Twitter, Instagram e Facebook: “Nel bene e nel male, purché se ne parli”, parafrasando Oscar Wilde ne Il Ritratto di Dorian Grey. Visto il successo ottenuto da parte di Outer Banks quindi Netflix ha deciso di rinnovare la serie per la seconda stagione.

Una cosa è certa: Outer Banks non è stata presentata come una mini-serie, il che ha portato quindi a un rinnovo quasi obbligato. Detto questo però, visto l’ingente numero di produzioni originali che Netfix commissiona, negli ultimi anni il colosso dello streamer è meno incline a dare fiducia alle serie meno forti, ragione per cui è dimostrato che se Outer Banks è stato rinnovato è proprio per il successo riscontrato.

Non tutte le serie hanno avuto però questa fortuna: solo negli ultimi mesi sono state chiuse Soundtrack, V Wars, Messiah, Spinning Out, Buon Quel Che Vi Pare, e October Faction. Se guardiamo all’elenco di serie originali che Netflix ha rilasciato nel 2019, ad aprile dello scorso anno fu lanciata un’altra serie che si ascrive al genere Young Adult. Purtroppo Chambers con Uma Thurman non ebbe il successo sperato e fu cancellata dopo una stagione.

Outer Banks 2, iniziate le riprese!

continua a leggere dopo la pubblicità

Il 2020 è stato un anno turbolento per il mondo delle serie tv. Tante riprese e produzioni di serie sono infatti state sospese per via del Coronavirus per numerosi mesi. Fortunatamente alcune riprese sono ricominciate e tra queste ci sono anche quelle della serie tv Outer Banks. A rivelarlo Chase Stokes, protagonista della serie dove interpreta John B. L’attore ha infatti postato sul suo profilo Instagram una foto in cui rivela dell’inizio delle riprese. Ecco il post:

Chase Stokes riprese Outer Banks 2 credits Instagram via @hichasestokes

Nella didascalia Chase scrive: “Ho scattato la foto in alto durante il primo giorno [di riprese, ndr] lo scorso anno e quella in basso è del mio primo giorno di nuovo allo Chateau. Che viaggio è stato. Sono così grato per tutti coloro che hanno supportato il nostro show e di tutto l’amore che continuate a darci. Sono così entusiasta di tornare in questo mondo e di creare qualcosa di dannatamente fantastico per voi ragazzi. Grazie dal profondo del mio cuore per avermi permesso di dare vita a questo tizio, John B. È tempo di tornare a interpretarne il ruolo. Vi voglio bene ragazzi ❤️. Siamo di nuovo in gioco baby“.

Madelyn Cline, co-star di Chase (interpreta Sarah Cameron) e sua ragazza nella vita reale commenta: “In sella“.

Outer Banks 2 uscita, quando la vedremo?

Una scena di Outer Banks. Credits Netflix

continua a leggere dopo la pubblicità

La seconda stagione potrebbe approdare su Netflix nel corso nel 2021, idealmente a ridosso dei mesi estivi, in un periodo che potremmo circoscrivere tra maggio e settembre.

Le riprese della prima stagione hanno preso il via il 1° maggio 2019 a Charleston, nella Carolina del Sud. Una volta formalizzato il rinnovo, spetterà agli autori intraprendere i lavori sulle sceneggiature dei nuovi episodi. Quanto all’apertura del set, la situazione si complica. Sono infatti ripartite il 31 agosto le riprese di Outer Banks 2, rimandate in passato a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. Per questa ragione, l’arrivo dei nuovi episodi nel corso del 2021 si fa sempre più probabile.

Outer Banks 2 episodi, quanti saranno?

La prima stagione conta dieci episodi. Se Netflix mantiene invariato l’ordine per quella successiva, possiamo aspettarcene altrettanti.

Outer Banks 2 cast, chi tornerà?

Nel cast della prima stagione figurano Chase Stokes (John B.), Madison Bailey (Kiara), Austin North (Topper), Madelyn Cline (Sarah), Rudy Pankow (JJ), Jonathan Daviss (Pope), Charlie Esten (Ward Cameron), Drew Starkey (Rafe Cameron) e Caroline Arapoglou (Rose Cameron).

Salvo colpi o uscite di scena, contiamo che la maggior parte dei protagonisti tornerà anche nella seconda stagione.

continua a leggere dopo la pubblicità

Si aggiunge al cast Elizabeth Mitchell, che noi abbiamo conosciuto in Lost e in Once Upon A Time, rispettivamente nei panni di Juliet Burke e della Regina delle Nevi. La Mitchell interpreterà Limbrey, nativa di Charleston che all’apparenza è cortese ma in realtà nasconde un animo minaccioso.

Outer Banks 2 trama, di cosa parlerà?

Madelyn Cline in Outer Banks. Credits: Netflix

Creata da Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke, Outer Banks è una serie adolescenziale che ricorda molto le atmosfere di Veronica Mars e The O.C. e i misteri famigliari di un’altra serie originale Netflix, Bloodline.

Questa serie adolescenziale è ambientata ad Outer Banks, una località balneare nello stato della Carolina del Nord. Quando un uragano colpisce la zona, il gruppo dei Pogues affronterà l’avventura di una vita quando si imbatterà in una caccia al tesoro legata alla scomparsa del padre del loro capo John B..

Tra tensioni con altri gurppi rivali, scoperte legati ad affari illeciti, amori e amicizie messe alla prova, Outer Banks è la serie ideale per prepararsi a Summertime.

continua a leggere dopo la pubblicità

Confidiamo che per la seconda stagione gli autori sappiano trovare altre situazioni bizzarre nelle quali cacciare i giovani protagonisti della serie.

Outer Banks 2 streaming, dove vederla

Dove vedere i nuovi episodi di Outer Banks 2 stagione? Dato che la serie creata da Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke è una produzione Netflix Original, una volta ultimata la seconda stagione questa sarà resa disponibile in esclusiva sul colosso dello streaming. Ricordiamo che nel frattempo è possibile recuperare gli episodi della prima stagione, disponibile su Netflix dal 15 aprile 2020.