missoni:-la-nuova-linea-home

Molti brand di alta moda hanno espanso il loro dominio anche al mondo del living, ossia dell’arredamento; Missoni, uno dei brand più eclettici e fantasiosi degli ultimi settant’anni, sotto la direzione di Rosita Missoni, ha lanciato la nuova collezione Missoni Home ispirata ai quattro elementi naturali.

Missoni è una casa di moda nata nel 1953 in Italia, fondata da Ottavio Missoni e sua moglie Rosita Jelemi; entrambi hanno ricevuto il titolo onorario dal presidente della Repubblica come “Cavaliere del lavoro“, grazie al loro impegno e dedizione per la loro casa di moda.

Uno dei principali esponenti del pret a porter, Missoni è un brand che non ha mai agognato le luci della ribalta come altri marchi nati nel boom economico della moda; universalmente riconosciuto come sinonimo di creatività, italianità e stile, Missoni non è mai diventato “un’icona pop” al pari di Versace o Armani.

Probabilmente la vita dedita al laboratorio e al lavoro di Ottavio e Rosita li ha resi degli artigiani di tutto rispetto, ma dei personaggi pubblici molto schivi, nonostante sia noto il loro essere ospitali con chiunque entrasse nel loro mondo.

Con oltre 300 dipendenti, l’azienda ha sedi dislocate in Italia ed Europa, lanciando diverse linee negli anni: Missoni Kids, M-Missoni e Missoni Home.

La nuova collezione Missoni Home

La nuova collezione Missoni Home è un modo per catapultarsi in un ambiente che reinterpreta la filosofia del brand al cento per cento:

“La casa ha un ciclo di vita ed è in costante evoluzione”.

Le parole di Rosita Missoni ci aiutano a comprendere la volontà di personificare la natura e l’idea dello stilista come un’estensione dell’ambiente; in questa collezione l’ispirazione portante è stata data dai quattro elementi ancestrali: aria, terra, fuoco e acqua.

In questa linea del 2021 ci saranno quattro tipologie di personalizzazioni: Garden Light (aria), Night Flower (Acqua), Iconic FR (terra), e L’astrale constellation (fuoco).

I tessuti utilizzati, le geometrie realizzate ed i colori, si sposano come un abito della realtà, come se ciò che l’occhio osserva fuori dalla finestra fosse l’incarnato della casa, la sua modella da vestire.

Esterno ed interno si fondono, dando un’idea di spazialità infinita, priva di barriere, priva di limiti sensoriali, con un risultato finale che regala serenità e comfort.