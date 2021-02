l’ultima-puntata-di-mina-settembre-quando-va-in-onda?-programmazione

Mina Settembre ultima puntata: quando va in onda su Rai 1

Mina Settembre è una fiction coprodotta da RAI FICTION e IIF Italian International Film per la regia di Tiziana Aristarco. Liberamente tratta dai racconti Un giorno di settembre a Natale e Un telegramma a settembre di Maurizio de Giovanni editi da Sellerio, ci tiene compagnia da domenica 17 gennaio 2021. La programmazione è particolare perché i primi due appuntamenti sono in due giorni consecutivi. Dopo la puntata di esordio, la fiction prosegue martedì 18 gennaio 2021. Per i fan che seguono di volta in volta Mina Settembre è chiaro che si tratta di un’eccezione. Mina Settembre quando su Rai 1 dopo il doppio appuntamento iniziale? La fiction va in onda di domenica sera alle 21.25 sul primo canale Rai in prima visione assoluta. A quando di Mina Settembre l’ultima puntata, invece? Salvo cambiamenti di programmazione, il finale della fiction con Serena Rossi è fissato per domenica 14 febbraio 2021.

Una Scena Della Prima Stagione Di Mina Settembre Con Serena Rossi Nei Panni Della Protagonista Credits Rai

L’ultima puntata di Mina Settembre chiude una “serie molto strana, durata praticamente un anno”

Domenica 14 febbraio 2021 va in onda di Mina Settembre l’ultima puntata. Per commentare la chiusura della prima stagione di questa fiction riportiamo le parole di Giorgio Pasotti (alias Claudio) durante la conferenza stampa di lancio il 13 gennaio 2021: “Questa è stata una serie molto strana, durata praticamente un anno, ma dal momento in cui si è battuto l’ultimo ciak alla messa in onda è passato pochissimo.”

Nell’istante in cui pronuncia queste parole il 13 gennaio 2021 Tiziana Aristarco – la regista – è ancora al montaggio. Adesso l’ultima puntata di Mina Settembre è alle porte. A proposito di Mina Settembre, non possiamo non citare Serena Rossi che le presta il volto. Giorgio Pasotti rivela di aver sempre ammirato la collega: un’attrice “che è riuscita a costruire una carriera solida mattone dopo mattone” e che può reggere una serie così complessa come Mina Settembre.