la-protesta-degli-agricoltori-tedeschi-ignorata-dai-media-#byoblu24

di Dario Savastano

08/02/2021 – Da oltre 10 giorni, si sono riuniti nella capitale tedesca agricoltori provenienti da tutto il Paese per manifestare contro la politica agraria del Governo, che secondo loro starebbe mettendo a dura prova la sopravvivenza economica delle aziende agricole teutoniche.

In particolare gli agricoltori, che hanno sfilato per le vie di Berlino a bordo dei loro trattori, lamentano l’esistenza di prezzi al consumo eccessivamente bassi, a fronte di costi troppo elevati per gli imprenditori che rischierebbe di causare una serie di fallimenti e una sempre maggiore presenza di prodotti di importazione nei mercati tedeschi.

Inoltre molti dei manifestanti hanno assunto una posizione critica nei confronti del disegno di legge “sulla protezione degli insetti” che avrebbe lo scopo di proteggere gli insetti e la biodiversità minacciata dall’agricoltura intensiva e dall’utilizzo di pesticidi, ma che secondo gli agricoltori non apporterebbe alcun beneficio agli insetti che vengono da loro considerati comunque importanti per l’ecosistema, bensì causerebbe soltanto ulteriori difficoltà economiche e burocratiche alle imprese agricole.

Dai manifestanti traspare un misto tra delusione per il fatto che i media generalisti abbiano quasi del tutto ignorato le loro istanze e preoccupazione per i possibili risvolti che la dichiarata pandemia potrebbe avere sulle libertà fondamentali dei cittadini.

“I media non riportano nulla su di noi, nulla. Perché viene ordinato loro dal governo di cosa possono parlare e di cosa no. E non dev’essere nulla che possa danneggiare il governo” ha affermato un manifestante.

Claudio Messora