La dieta vegana è migliore per perdere peso e abbassare il colesterolo rispetto a quella mediterranea. Lo studio

La dieta vegana è più efficace per dimagrire rispetto alla dieta mediterranea. A questa conclusione è arrivato un nuovo studio che ha confrontato le due diete per vedere che effetto avevano sul peso, sui livelli di colesterolo e su altre variabili importanti per la nostra salute.

Lo studio, condotto da un team del Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM), ha assegnato in modo casuale ai 62 partecipanti, che erano in sovrappeso e non avevano una storia di diabete, una dieta vegana o una dieta mediterranea.

Per 16 settimane, la metà dei partecipanti ha seguito una dieta vegana a basso contenuto di grassi che eliminava i prodotti animali e si concentrava su frutta, verdura, cereali integrali e legumi. L’altra metà ha seguito invece una dieta mediterranea, secondo il protocollo PREDIMED, che si concentrava su frutta, verdura, legumi, pesce, latticini magri e olio extravergine di oliva, limitando o evitando la carne rossa e i grassi saturi.

Nessuno dei due gruppi aveva un limite calorico e i partecipanti non hanno cambiato le proprie abitudini in quanto ad attività fisica o assunzione di farmaci.

Trascorse le 16 settimane, i partecipanti sono tornati alle loro diete di base per un periodo di quattro settimane prima di passare al gruppo opposto per altre 16 settimane.

I risultati della ricerca hanno mostrato come una dieta vegana a basso contenuto di grassi abbia risultati migliori su peso, composizione del grasso corporeo, sensibilità all’insulina e livelli di colesterolo, rispetto alla dieta mediterranea.

Nello specifico lo studio ha rilevato che i partecipanti:

Hanno perso una media di 6 chilogrammi con la dieta vegana. Nessun cambiamento medio è stato invece registrato con la dieta mediterranea.

Hanno perso 3,4 kg in più di massa grassa con la dieta vegana.

Hanno visto una maggiore riduzione del grasso viscerale di 315 cm3 con la dieta vegana.

La dieta vegana ha ridotto i livelli di colesterolo totale e LDL rispettivamente di 18,7 mg / dL e 15,3 mg / dL. Non ci sono stati invece cambiamenti significativi del colesterolo nella dieta mediterranea.

La pressione sanguigna è diminuita con entrambe le diete, ma di più con la dieta mediterranea (6,0 mm Hg, rispetto a 3,2 mmHg della dieta vegana).

“Studi precedenti hanno suggerito che sia la dieta mediterranea che quella vegana migliorano il peso corporeo e i fattori di rischio cardiometabolico, ma fino ad ora, la loro efficacia relativa non era stata confrontata in uno studio randomizzato. Abbiamo deciso di mettere alla prova le diete testa a testa e abbiamo scoperto che una dieta vegana è più efficace sia per migliorare gli indicatori di salute che per aumentare la perdita di peso” ha dichiarato Hana Kahleova, autrice principale dello studio e direttore della ricerca clinica del Physicians Committee.

Gli autori notano che la dieta vegana probabilmente ha portato alla perdita di peso perché era associata a una riduzione dell’apporto calorico, all’aumento dell’assunzione di fibre, alla diminuzione del consumo di grassi e in particolare a quello di grassi saturi.

Quella mediterranea, invece, probabilmente non ha avuto effetto sulla perdita di peso in quanto includeva pesce grasso, latticini e oli.

“Se il tuo obiettivo è perdere peso o rimanere in salute nel 2021, la scelta di una dieta a base vegetale è un ottimo modo per raggiungerlo”, conclude la dottoressa Kahleova.

Lo studio è stato pubblicato sul Journal of the American College of Nutrition.

Fonti: EurekAlert / Journal of the American College of Nutrition

Leggi anche: