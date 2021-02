il-sudafrica-sospende-il-programma-vaccinale-con-astrazeneca:-efficacia-“limitata”

Il Sudafrica sospende temporaneamente il suo programma di vaccinazione contro il Covid-19, che sarebbe dovuto partire nei prossimi giorni con un milione di vaccini sviluppati da Oxford e AstraZeneca, dopo uno studio che ha rivelato un’efficacia “limitata” contro la variante sudafricana.

Questo studio, condotto dall’Università del Witwatersrand di Johannesburg e non ancora sottoposto a peer review, afferma che non si è potuta “accertare l’efficacia contro casi gravi della malattia e nei casi di ospedalizzazione perché i soggetti esaminati erano giovani adulti in salute”.

“È un problema temporaneo, dobbiamo sospendere i vaccini AstraZeneca fino a quando non risolviamo questi problemi”, ha detto il ministro della Salute Zweli Mkhize in una conferenza stampa online.

Secondo i risultati iniziali, questo vaccino è efficace solo al 22% contro le forme moderate del virus. Non sono ancora disponibili risultati sulla sua efficacia contro le forme gravi. In ritardo nella corsa globale ai vaccini, il Sud Africa, ufficialmente il paese più colpito del continente con oltre 1,5 milioni di casi e oltre 46.000 morti, ha ricevuto lunedì la sua prima spedizione di un milione di vaccini. A febbraio è prevista la consegna di 500.000 dosi aggiuntive.

I vaccini di AstraZeneca/Oxford sono prodotti dal Serum Institute of India e le prime dosi erano destinate principalmente a 1,2 milioni di operatori sanitari. “Nelle prossime quattro settimane avremo i vaccini Johnson&Johnson e Pfizer”, ha voluto rassicurare Mkhize. Sono in corso anche discussioni con altri laboratori, in particolare con Moderna e il produttore russo di vaccini Sputnik V, ha aggiunto.

Il ministro sudafricano ha recentemente annunciato di aver riservato 20 milioni di vaccini Pfizer/BioNTech. Gli 1,5 milioni di vaccini AstraZeneca ottenuti dal Sudafrica, che scadranno ad aprile, saranno conservati fino a quando gli scienziati non forniranno chiare indicazioni sul loro utilizzo, ha affermato. “La seconda generazione di vaccini per combattere tutte le varianti richiederà più tempo per essere prodotta”, ha già avvertito il prof. Salim Abdool Karim, epidemiologo e co-presidente del comitato scientifico del ministero della Salute sudafricano.

Il Sudafrica prevede di vaccinare almeno il 67% della popolazione entro la fine dell’anno, ovvero circa 40 milioni di persone. Il vaccino AstraZeneca/Oxford è stato approvato da diversi paesi, ma alcuni hanno preferito consigliarlo solo agli under 65, a causa dell’insufficienza di dati sugli anziani.

Domani il gruppo di esperti indipendenti Oms sulle vaccinazioni si riunirà “per discutere in modo specifico il vaccino AstraZeneca, nonché i risultati provenienti dal Sud Africa” per valutare l’efficacia sulla variante. Lo ha detto Maria Van Kerkhove, responsabile tecnico dell’Oms per il Covid-19, intervenendo alla Cbs. Lo riporta la Cnn. Ci sono “alcuni studi preliminari che suggeriscono una ridotta efficacia. Ma ancora una volta, quegli studi non sono ancora completamente pubblicati “, ha aggiunto l’esperta. A fare il punto sulle varianti è anche l’ Istituto superiore di Sanità che nelle Faq pubblicate scrive che “al momento i vaccini sembrano essere pienamente efficaci sulla variante inglese, mentre per quella sudafricana e quella brasiliana potrebbe esserci una diminuzione nell’efficacia” sottolineando che “diversi studi sono in corso nel mondo per rispondere a questa domanda”.