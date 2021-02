grande-fratello-vip-5,-colpo-di-scena:-svelati-i-nomi-dei-due-ex-concorrenti-tra-i-quali-sarebbe-scoppiato-l’amore

Per la serie “le sorprese al Grande Fratello Vip 5 non finiscono mai“, oggi riportiamo uno scoop choc proveniente da Giornalettismo: tra Myriam Catania e Mario Ermito sarebbe scoppiato l’amore.

Il gossip di un flirt tra due ex concorrenti del reality circolava già da tempo, quando era stato dato in diretta a Mattino 5. La notizia aveva aperto dibattiti nei più famosi salotti della televisione. Tutti gli indizi, in un primo momento, avevano attribuito il presunto flirt a Mario Ermito, si, ma con il medico estetico Giacomo Urtis. I due avevano smentito i rumors. Solo qualche giorno fa, poi, Matilde Brandi aveva di nuovo sganciato la bomba dell’amore scoppiata tra due ex concorrenti del reality.

Ebbene, il gossip pare fosse vero ma riferito a due nomi non esatti. Stando a quanto riportato da Giornalettismo, infatti, dietro le quinte dello studio di Cinecittà, il flirt sarebbe nato appunto tra Myriam Catania e Mario Ermito. I due non si erano mai incrociati, se non nel momento in cui Ermito aveva dovuto abbandonare la casa dopo la sua eliminazione al televoto.

Stando a quanto riportato da Giornalettismo, tutti gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 5 sarebbe stati informati dell’amore nato tra Myriam Catania e Mario Ermito. Sul sito leggiamo:

La notizia però doveva rimaner segreta perché Myriam “avrebbe” o meglio aveva il cuore impegnato. Con assoluta certezza possiamo confermare che anche gli altri inquilini eliminati da Matilde Brandi in poi… sono a conoscenza di questa liaison o nuova amicizia. Aspettando conferme, il gossip è servito. fonte: giornalettismo.com

Le reazioni sul web sono state di stupore assoluto. In molti, infatti, non si capacitano di questa passione improvvisa. Soprattutto perché Myriam Catania sembrava innamoratissima del suo attuale compagno, Quentin Kammermann e padre di Jacques. Per il momento, da parte dei diretti interessati, non sarebbe arrivata nessuna conferma sul flirt, ma neppure nessuna smentita.