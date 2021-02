GF Vip, la certezza di Pierpaolo: fuori sarà meraviglioso

Tra liti e incomprensioni, prosegue la storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I piccioncini del Grande Fratello Vip, durante la diretta dell’8 febbraio 2021, si sono confrontati ancora una volta su quanto sta accadendo tra di loro. E hanno messo in chiaro i sentimenti che li legano…

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono già detti più volte che si amano. I loro sentimenti non sono messi in discussione. E pure la loro relazione nella casa del Grande Fratello Vip, dove è iniziata, sta proseguendo tra alti e bassi. Tante discussioni, tante incomprensioni, tante le critiche mosse soprattutto dalla bellissima italo persiana che a Pierpaolo proprio non ne perdona una.

Da tre settimane Giulia non sta bene: è molto provata ed è anche molto giù di morale. Ha bisogno di essere protetta, coccolata, compresa. Ma dal momento che nella casa più spiata d’Italia i suoi coinquilini non sembrano dell’avviso di metterla sul piedistallo, ma vedono più che altro in lei un atteggiamento vittimistico che incomincia a infastidire tutti. La ragazza finisce con il far ricadere la sua frustrazione sul fidanzato.

La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 8 febbraio 2021 in prima serata su Canale 5 si è aperta proprio con un confronto tra i due innamorati che si sono nuovamente confermati che il sentimento che li lega è forte, autentico, sincero.

La certezza di Pierpaolo Pretelli

Mentre nella casa Stefania Orlando si domanda come questa storia possa avere un seguito nella vita reale, visto l’atteggiamento molto da bambina di Giulia, Pierpaolo ha una certezza: fuori non ci sono le dinamiche della casa e le stupidaggini per cui si litiga e si discute nemmeno. Lui è certo che fuori andrà tutto a gonfie vele tra di loro.

Alfonso Signorini ha mostrato loro i momenti che racchiudono tutte le loro liti, le loro incomprensioni, le recriminazioni della Salemi. E lei dice:

“Non sono la persona così risolta e risoluta che penso. In queste settimane ho perso la lucidità, la forza e il sorriso. Non penso tu non mi sia stato vicino. Tu sai quello che penso di te come uomo. La cosa che mi ha colpito e mi ha fatto innamorare è vedere come tu hai lottato per me. Ti chiedo scusa se a tratti sono bambina”.

Anche Pierpaolo è un uomo pieno di insicurezze, contro le quali combatte da sempre. Per questo motivo nei rapporti ha sempre dato il massimo, pretendendo però lo stesso indietro. E la Salemi questo lo fa. E infatti l’ex velino di Striscia la notizia non ha difficoltà a dirlo: “Io e lei siamo una squadra. Sono innamorato di Giulia“.

