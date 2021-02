gf-vip:-gaia-zorzi-contro-giulia-salemi

Nelle ultime settimane ci sono stati numerosi scontri tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. Proprio per questo motivo sui social la sorella di Tommaso, Gaia ha commentato il loro rapporto e ha criticato lo staff e la madre di Giulia.

Continuano gli scontri e le frecciatine tra Tommaso e Giulia, i due infatti discutono per qualsiasi cosa, e pare che non riescano a trovare un punto d’incontro. A commentare la situazione e il rapporto tra i due influencer è stata la sorella di Tommaso, Gaia.

La ragazza già in altre occasioni si era esposta per far valere il suo pensiero, e anche in questo caso non si è tirata indietro. La sorella di Zorzi ha ribadito che tra i due non c’è la grande amicizia di cui parla Giulia, e che fuori dalla casa era da tempo che non si frequentavano.

Inoltre, Gaia ha anche attaccato lo staff e la madre della Salemi sostenendo che hanno strumentalizzato il legame tra i due ragazzi.

Gaia attacca la madre e lo staff di Giulia

Gaia su Twitter ha commentato quello che sta accadendo tra Tommaso e Giulia e poi ha duramente criticato lo staff la madre della Salemi; ecco cosa ha scritto la giovane influencer:

“Sinceramente io sono allibita dalla strumentalizzazione del loro rapporto fatta prima da Matteo, poi lo staff e infine la mamma. Sono passati da postare foto loro insieme come bff a fare aerei “strategici”, mentre Tommaso ha mantenuto una visione della loro amicizia”.

Ovviamente le risposte da parte dello staff e della madre di Giulia non si sono fatte attendere. Fariba ha preferito non scrivere niente, per rispondere a Gaia, ma a quanto pare ha smesso di seguire Tommaso su Instagram. Mentre invece lo staff di Giulia ha risposto tramite una storia scrivendo:

“Cara Gaia lo staff di Giulia ha sempre avuto rispetto per Tommaso. La parola “strategico” a cui ti riferisci è stata interpretata in maniera diversa da come da noi pensata. Lo abbiamo chiarito dopo pochi minuti ma forse non lo hai letto. Peace & Love”.

Chissà adesso cosa succederà?

