gf-vip:-anticipazioni-oggi-8-febbraio-2021

Che cosa accadrà nella prima delle due puntate di questa settimana del Grande Fratello Vip? Dopo l’espulsione di Alda D’Eusanio ci saranno nuove nomination. E si parlerà dei vari “casi”: Zenga, Orlando-Roncato. Ruta-Baccini. Giulia Salemi sarà di nuovo al centro dell’attenzione per i litigi con Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi.

Grande Fratello Vip si prepara a tornare in onda. L’appuntamento è, come tutti i lunedì, anche oggi, 8 febbraio 2021, alle 21.45 su Canale 5. Diversamente da quanto avrebbe dovuto accadere, non ci sarà alcuna eliminazione. Dopo la squalifica e l’espulsione di Alda D’Eusanio, che era in nomination con Samantha De Grenet, sarà tutto da rifare.

Televoto del GF Vip annullato

Come annunciato in una nota ufficiale, “il televoto di Grande Fratello Vip che vedeva coinvolta Alda D’Eusanio è stato annullato a causa dell’immediata espulsione di Alda D’Eusanio. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”.

Samantha De Grenet è salva

Nella puntata di questa sera, dunque, gli inquilini della casa più spiata d’Italia saranno chiamate a nuove nomination. Samantha potrà dunque gioire perché potrà sicuramente prolungare la sua permanenza nella casa ancora di una settimana.

Una sorpresa per Dayane

Il Grande Fratello Vip ha deciso di fare una bella sorpresa a Dayane Mello: una sorpresa inaspettata e commovente che le farà bene al cuore in questo momento così particolare della sua vita: la perdita improvvisa del fratello minore Lucas le sta lacerato letteralmente il cuore. Per fortuna ci sono i suoi coinquilini a sostenerla e a confortarla il più possibile.

Al GF Vip nuovo capitolo sul caso Zenga

Questa sera verrà sicuramente proposta ad Andrea Zenga l’intervista che la moglie di suo padre Walter, Rasula, ha rilasciato a Barbara d’Urso nel corso di Live non è la d’Urso in cui la donna ha puntato il dito contro il ragazzo.

Giulia tra Pierpaolo e Tommaso

Ampio spazio verrà dato sicuramente agli alti e bassi che stanno vivendo i piccioncini della casa, ossia Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: i due innamorati sono arrivati più volte ai ferri corti, tra gelosie e incomprensioni. Sempre Giulia sarà al centro di un approfondimento dedicato allo scontro con il coinquilino Tommaso Zorzi e alla diversa visione di amicizia anno.

Il caso Roncato-Orlando

Sempre a Live non è la d’Urso è stato ospite ieri, domenica 7 febbraio 2021, il marito di Stefania Orlando. Simone Gianlorenzi è stato attaccato da Andrea Roncato, ex marito di Stefania, il quale sostiene che il musicista stia fomentando l’odio sui social e sia dunque la causa delle minacce che hanno ricevuto lui e sua moglie.

Simone da Barbara d’Urso si è difeso ed è stato difeso dalla stessa conduttrice. Chissà che cosa ne penserà la Orlando e come reagirà a certe accuse lanciate dal suo ex al suo amore. Il GF Vip ha deciso di fare una bella sorpresa a Stefania, che incontrerà una persona chele sta molto a cuore.

Ruta-Baccini, ci sarà il confronto

E si parlerà anche sicuramente della rubacuori Maria Teresa Ruta: a Live è stato ospite il figlio di Francesco Baccini, con cui la mamma di Guenda e Gian Amedeo Goria aveva fatto intendere di aver avuto un flirt. Baccini padre non si è presentato da Barbara d’Urso: sarà infatti questa sera al Grande Fratello Vip.