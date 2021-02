fabrizio-frizzi,-conoscete-suo-fratello-fabio?-un-grande-compositore

Spread the love











Fabrizio Frizzi ha un fratello di nome Fabio Frizzi poco conosciuto in televisione ma tanto amato ed apprezzato a livello mondiale come compositore Pochi giorni fa Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 63 anni. Il noto conduttore televisivo, è stato uno dei volti più amati ed apprezzati in televisione e ancora oggi tutti ne hanno […]

