Così digitale e AI miglioreranno la vita ai medici di base e ai loro pazienti

Nessun periodo come quest’ultimo anno ha sottolineato l’importanza delle strutture di assistenza medica primaria e dei medici di base all’interno del sistema sanitario nostrano e non solo. La cosiddetta primary care è il primo e fondamentale presidio per le attività di diagnosi e prevenzione di milioni di persone in ogni Paese; nel corso della pandemia di coronavirus il settore è stato messo pesantemente in sovraccarico da un aumento nelle necessità di pazienti, ma lo scenario — per quanto critico — ha posto le basi per un effetto collaterale benefico.

Come raccontano gli analisti di CBInsights, l’avvento di Covid-19 ha infatti accelerato lo sviluppo e l’adozione di soluzioni di assistenza medica basate sul digitale e sull’intelligenza artificiale, che già da oggi promettono una piccola rivoluzione: alleggerire il carico di lavoro che attualmente grava sulle spalle di tutti gli operatori dell’assistenza primaria — dai medici di assistenza generale ai pediatri di libera scelta — migliorando al contempo la qualità e l’esito delle cure offerte agli assistiti.

(foto: Andresr/Getty Images)

Assistenza comunicativa. All’orizzonte si stanno affacciando startup che facilitano la cura dei pazienti in un percorso coerente e continuo, con l’ausilio dei mezzi digitali o integrando un’offerta preesistente di assistenza primaria con servizi specializzati. Ci sono soluzioni concordate con i datori di lavoro per offrire ai dipendenti visite mediche dal vivo o in remoto disponibili 24 ore su 24 ma anche servizi di consulenza psicologica, riabilitazione, coaching e molto altro; Alcune startup si stanno muovendo direttamente con i medici di base per mettere a disposizione specialisti raggiungibili in pochi clic, pronti ad aiutarli a soddisfare i bisogni dei pazienti.

Esami di routine. I collegamenti a Internet stanno rendendo più semplice effettuare check up periodici più frequentemente, in modo più approfondito e non necessariamente recandosi presso lo studio medico. Negli Stati Uniti, si sono diffusi localmente, all’interno di centri commerciali, palestre e altri punti di interesse, migliaia di totem attraverso i quali è possibile misurare i propri parametri vitali e condividerli con il medico curante o il farmacista; altri utilizzano strumenti simili per effettuare una scansione del corpo, per poi raccogliere i dati clinici dei pazienti e offrire loro piani di assistenza personalizzati e visite in remoto; dispositivi come lo stetoscopio digitale rilevano senza sforzo condizioni pericolose come la fibrillazione atriale.

Miglioramento dello stile di vita. Tra le app e le piattaforme digitali che possono alleggerire i compiti dei medici di base abbondano quelle mirate a indirizzare i pazienti verso un più corretto stile di vita. Dai dispositivi indossabili che aiutano i pazienti a smettere di fumare alle app di scienze comportamentali per trattare condizioni croniche come diabete e ipertensione.

Valutazione dei sintomi. Non mancano soggetti attivi in uno dei ruoli più delicati dell’attività dei medici di base, ovvero interagire con pazienti che lamentano dei sintomi acuti ed eventualmente indirizzarli presso specialisti e strutture di cura più adeguate a diagnosi e trattamento. In questo caso si impiegano chatbot basati su intelligenza artificiale per dialogare con i pazienti e capire con loro se le loro condizioni necessitino dell’attenzione di un medico, e in alcuni casi li mettono in contatto diretto con uno specialista in carne e ossa.

Visite su richiesta. Sotto l’aspetto delle visite in remoto sono ormai numerose le startup già attive in tutto il mondo. Alcune soluzioni si concentrano proprio su consulti virtuali con medici in teleconferenza, mentre altre offrono la possibilità di prendere anche appuntamenti dal vivo; altre ancora dispongono di team di medici da inviare al domicilio dei pazienti.

Esami. Alcune aziende offrono ai pazienti un modo semplice e veloce per raccogliere i materiali necessari alle analisi di laboratorio senza bisogno di passare fisicamente dal medico per farsi prescrivere gli esami. È avvenuto con la raccolta per la diagnosi di Covid-19 e altre infezioni, con kit consegnati a domicilio da indirizzare poi ai centri analisi che pubblicano i risultati online nel rispetto della privacy.

Monitoraggio a distanza. In questa area le tecnologie digitali sono destinate a offrire un apporto significativo al lavoro dei medici. Strumenti di rilevazione continua come i wearable permettono e permetteranno di mantenere sotto controllo condizioni croniche e parametri post operatori, ma anche di rilevare malattie dalle manifestazioni sporadiche.

Rispetto delle prescrizioni. I farmaci e le terapie prescritti sono poco utili se non vengono assunti e seguite alla lettera. Servono piattaforme che consentano di controllare e incoraggiare o ricordare l’assunzione dei farmaci da parte dei pazienti; O ancora app che funzionano da bugiardino elettronico e monitorano il progresso nel proseguimento della terapia.