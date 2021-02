coronavirus,-aggiornamento-8-febbraio,-51-decessi-e-895-nuovi-casi-nelle-ultime-24-ore.

Spread the love

A fronte di 13.920 tamponi effettuati, sono 895 i nuovi positivi (6,4%). I guariti/dimessi sono 3.310.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 13.920 (di cui 11.836 molecolari e 2.084 antigenici) totale complessivo: 5.893.600



– i nuovi casi positivi: 895 (di cui 43 ‘debolmente positivi’)



– i guariti/dimessi totale complessivo: 476.502 (+3.310), di cui



3.092 dimessi e 473.410 guariti



– in terapia intensiva: 362 (+4)



– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.491 (+24)



– i decessi, totale complessivo: 27.504 (+51)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 327 di cui 164 a Milano città;



Bergamo: 73;



Brescia: 222;



Como: 14;



Cremona: 14;



Lecco: 45;



Lodi: 21;



Mantova: 7;



Monza e Brianza: 102;



Pavia: 21;



Sondrio: 0;



Varese: 31. (LNews)