come-fare-la-caponata-con-le-verdure-dell’inverno

Un’alternativa di stagione alla ricetta tradizionale con le melanzane, ideale per gustare l’agrodolce di questo piatto anche quando fa freddo. Ecco la ricetta per farla a casa

La caponata è un piatto che ci regala i profumi e i sapori e i profumi della Sicilia nella bella stagione. Le melanzane, il pomodoro fresco, i capperi, le olive, l’agrodolce fatto con aceto e zucchero.

Per preparare una caponata all’altezza sono fondamentali le melanzane fresche e mature, praticamente impossibili da trovare in inverno a meno che non si voglia ricorrere a prodotti di serra che non possono competere con la verdura di stagione. Come fare quindi per ritrovare il gusto di questo piatto anche nei mesi freddi?

La risposta è semplice: preparare la caponata con le verdure dell’inverno! Il risultato sarà un po’ di diverso dall’originale, ma il gusto non farà di certo rimpiangere il piatto preparato con le melanzane.

Caponata con le verdure dell’inverno: la ricetta

Ingredienti

Per preparare la caponata “invernale” vi serviranno: 250 g di zucca matura e delicata, 250 g di cavolfiore, 300 g di sedano fresco, 150 g di bietole, pomodori pelati in scatola, 1 cipolla rossa, 40 g di capperi sottaceto, 80 g di olive, 30 g di pinoli, aceto di mele, 30 g di zucchero di canna, sale e olio extravergine di oliva.

Procedimento

La prima cosa da fare per preparare la caponata con le verdure dell’inverno è sminuzzare il sedano e farlo bollire per pochi minuti in acqua bollente. Serve per farlo diventare bianco ed è una procedura indicata prima di soffriggerlo in padella con dell’olio extravergine. Dopo averlo preparato bisogna conservarlo in un recipiente coperto da pellicola.

La seconda operazione da fare mettere a cuocere in padella – sempre con un po’ di olio – la zucca tagliata a dadini e il cavolfiore, avendo cura di aggiungere un po’ di sale.

Mentre le verdure sono in cottura, è il momento di tagliare la cipolla a rondelle e farla appassire in padella con dell’olio, aggiungendo poi i capperi, le olive e i pinoli e lasciando cuocere il tutto per circa 10 minuti. Solo a questo punto si aggiungono i pomodori pelati e si prolunga la cottura per altri 20 minuti. Se il sugo dovesse asciugarsi troppo si può aggiungere altra acqua calda.

A questo punto si possono aggiungere zucca e cavolfiore al preparato con il sugo e, dopo aver mantecato il tutto, aggiungere anche il sedano preparato in precedenza, lasciando insaporire il tutto per qualche minuto a fuoco molto basso.

L’ultimo passaggio per preparare la caponata con le verdure dell’inverno è aggiungere mezzo bicchiere di aceto di mele e lo zucchero di canna, facendo sfumare bene a fuoco vivo. Il piatto va poi lasciato riposare a temperatura ambiente per qualche ora prima, finalmente, di portarlo in tavola.