chiara-ferragni:-la-nuova-cameretta-di-leo-un-disastro

Leone, si appresta a diventare “grande”, a breve sarà il primogenito e di suoi “tre anni” cominciano a farsi sentire tanto che Chiara e Fedez hanno deciso di regalargli una nuova camera che è stata realizzata dopo studio di architetti.

Una “royal room”, elegantissima, con letto e divano con baldacchini, ed ecco che i fan apprezzano, e premiano il nuovo arredamento con quasi un milione di like. Mamma Ferragni la mostra orgogliosa con foto e video su Instagram. Ma non mancano le critiche

Ferragnez, una cameretta principesca

Leggi anche: Chiara Ferragni stravolge la cameretta di Leone

Il piccolo Leone Lucia Ferragni è stato immortalato dall’influencer nella sua nuova cameretta., elegantissima stanza, rifinita in ogni dettaglio e munita di una vista sullo strepitoso e prestigioso quartiere Citylife.

“Leo’s new room is finally ready” (“La nuova stanza di Leo è finalmente pronta”)

scrive l’influencer di moda, e pubblica alcuni scatti che diventano, come al solito seguitissimi e commentatissimi, sul web. La camera ha colori tenui pastello sui toni del giallo e dell’azzurro chiaro. Le rifiniture sono color oro e le decorazioni hanno forme geometriche.

Ferragnez, la nuova camera di Leo: pioggia di like ma anche critiche

Quasi un milione di like hanno ricevuto le foto che Chiara ha pubblicato sul suo profilo di Instagram. Una pioggia di commenti favorevoli, anche di persone dello spettacolo, che si complimentano per la Royal camera di Leo e che la trovano, come ha scritto Simona Ventura, “irresistibile”. C’è chi commenta le dimensioni della stessa, ma forse è solo il grand’angolo della foto che la fa apparire enorme. Ma non manca anche qualche critica. C’è chi domanda se Leo dorma sul divano ec hi dice: