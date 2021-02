buccellati-a-modo-mio

Ingredienti PER LA PASTA FROLLA

500 g farina

160 g strutto

160 zucchero

4 g ammoniaca in polvere

50 g latte

1 uovo

1 bustina di vanillina

4 gocce di essenza di arancia

1 pizzico di sale

Ingredienti PER IL RIPIENO

1 Kg polpa di melone bianco

800 g mandorle pelate

700 g zucchero

scorza di 1 limone

zuccata (zucca candita)

cannella in polvere

cioccolato fondente

Ingredienti PER COMPLETARE

miele

granella di mandorle

zucchero a velo

uovo

Durata: 1 h Livello: Facile Dosi: 20-25 pezzi

Preparate la frolla impastando tutti gli ingredienti, poi fatela riposare in frigo per 30 minuti avvolta nella pellicola.

Cuocete melone e zucchero finché il melone non sarà sfaldato. Aggiungete le mandorle tritate grossolanamente, la scorza di limone, un pizzico di cannella e la zuccata a pezzettini. Appena addensato, spegnete e fate freddare. Aggiungete cioccolato a pezzetti.

Stendete la frolla a rettangolo, distribuite al centro una striscia di ripieno, copritelo con la pasta, bucherellate la superficie e



tagliate a tocchetti.

Spennellate i buccellati con uovo e infornate su una placca foderata di carta da forno a 180 °C per 20 minuti. Sfornate, spennellate con miele e completate con granella di mandorle e zucchero a velo.