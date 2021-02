I biscotti caffè e cioccolato sono un’abbinamento classico e delizioso che non stanca mai, per la colazione o la merenda un biscotto al caffè con pezzi di cioccolato, che sia croccante ma non secco, è perfetto.

Una ricetta semplice, da fare in poco tempo e da conservare in una latta di metallo per mantenerne aroma e croccantezza inalterati per almeno una settimana.

Pezzettoni di cioccolato fondente ed un goccio di caffè: una bella sferzata di energia per iniziare la giornata col sorriso.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

210 g Farina 00

110 g Burro a temperatura ambiente

190 g Zucchero Semolato

200 g Cioccolato fondente a pezzi

1 Uovo piccolo

2-3 cucchiai Caffè forte

1 pizzico Sale

½ cucchiaino Bicarbonato

Preparazione

Per preparare la ricetta dei biscotti caffè e cioccolato, mescolate il burro morbido con lo zucchero, l’uovo ed il caffè, fino a formare una crema.

Unite la farina, il sale ed il bicarbonato e mescolate.

Aggiungete il cioccolato tagliato a pezzi e formate delle palline.

Posatele ben distanziate su placche ricoperte da carta forno e cuocete a 180° per circa 12-15 minuti, girate la teglia a metà cottura.

Al momento di toglierli dal forno dovranno essere ancora morbidi: si induriranno freddandosi.

Note

Con queste dosi si ottengono circa 30 biscotti.