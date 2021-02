belen,-sotto-accusa:-“ruba”-(di-nuovo)-una-foto

Belen Rodriguez è nuovamente sotto accusa; a quanto pare la showgirl argentina ha nuovamente pubblicato sul suo profilo Instagram una foto non sua. Questa volta sembra che Belen abbia utilizzato una foto di un’altra influencere, la bella Eleonora Rocchini.

Belen Rodriguez lo scorso mese è stata duramente criticata per aver pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto di una modella russa. La showgirl aveva condiviso questa foto in cui si potevano vedere un paio di scarpe con il tacco nere e aveva scritto “sulle mie scarpe“.

I followrs dell’argentina, si sono accorti del furto della Rodriguez e l’hanno attaccata e rimproverata. Belen però non ha risposto a nessuna delle critiche mosse contro di lei, e ha preferito mantenere semplicemente il silenzio.

Adesso, sembra che la modella 36enne abbia nuovamente utilizzato una foto non sua!

Leggi anche: Belen segreto: fu cacciata due volte

Belen usa una foto di Eleonora Rocchini

La bella Belen è nuovamente al centro dell’attenzione, a quanto pare la showgirl argentina ha pubblicato di nuovo una foto non sua. Nello scatto in questione si vedono solo le gambe di una donna, quest’ultima indossa dei pantaloni verde acqua e ai piedi ha un paio di Nike air force one.

I fan più attenti della Rodriguez si sono accorti che la stessa foto è stata pubblicata alcuni mesi fa da un’altra influencer, l’ex volto di Uomini e Donne Eleonora Rocchini. Guardando i due scatti, quello dell’argentina risulta solo un po’ più brillante rispetto a quello della toscana.

Anche in questo caso, Belen è stata duramente criticata, ma nei commenti alcuni utenti hanno specificato che in realtà lo scatto non appartiene nemmeno ad Eleonora Rocchini! Sembra infatti, che anche l’ex volto di Uomini e Donne ha utilizzato lo scatto di un‘influencer straniera semplicemente per aggiornare il suo profilo.

A quanto pare quindi, la pratica di utilizzare scatti presi dal web è molto più diffusa di quanto si pensi!