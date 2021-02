Barbara D’Urso all’ultimo istante scopre di essere stata scippata da Alfonso Signorini.

Barbara D’Urso (Facebook)

Durante la puntata del 7 febbraio di Live Non è la D’Urso, Barbara ha dovuto mettere al corrente i telespettatori di un cambio di programma. Da copione a sedersi su di una delle poltrone del suo programma ci sarebbe dovuto essere il cantante Francesco Baccini. D’un tratto la sua presenza è venuta meno. “È sopraggiunta una cosa che adesso non posso dirvi ma che comprenderete penso nei prossimi giorni. Per questo motivo abbiamo invitato il figlio di Baccini, Michael”. Così la conduttrice partenopea si scusa con il pubblico da casa introducendo il figlio dell’artista. Ma cos’è successo realmente?

Barbara D’Urso, colpo basso di Alfonso Signorini: strano caso

Instagram @barbaracarmelitadurso

Francesco Baccini sarà ospite di Alfonso Signorini al GF Vip dove avrà un confronto con la sua presunta ex fiamma: Maria Teresa Ruta. Dunque, il conduttore del Grande Fratello è riuscito a strappare l’ospite a Barbara D’Urso. “Maria Teresa avrà modo di incontrare una vecchia fiamma. Francesco Baccini sarà sulla passerella del GF Vip”, questo il comunicato diffuso dal Biscione.

In zona Cesarini Barbara D’Urso è riuscita a mettere una pezza intervistando il figlio dell’artista e a riparare al danno che avrebbe potuto provocare lo scippo effettuato dal suo collega Alfonso Signorini.