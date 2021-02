Spread the love











Non si è concluso bene il rapporto lavorativo tra Angela da Mondello e Lele Mora: in un’intervista per Gossip e TV la donna ha raccontato il proprio dramma. Ecco quali sono state le sue parole. È finito in modo brusco il rapporto lavorativo tra Angela da Mondello e Lele Mora, che si era proposto alla […]

L’articolo Angela da Mondello velenosa contro Lele Mora: “Mi ha ingannata” proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...