admyprivateroom-con-arianna-lelli-mami-di-studiopepe

L’appuntamento di #ADMyPrivateRoom di oggi è con Arianna Lelli Mami, una delle due socie fondatrici (insieme a Chiara Di Pinto) di Studiopepe, che ci accompagna in un tour della sua casa milanese.



L’intero studio è stato coinvolto nella ristrutturazione e così anche suo marito, un fotografo specializzato in interni. Si tratta di un appartamento in un edificio degli anni ’30 vicino alla Stazione Centrale della città.



Da non perdere il camino a strisce bianche, il bagno in piastrelle nere e tutte le icone di design che punteggiano questo interno. Buon tour!

L’articolo e il video originali sono stati pubblicati su AD Spagna