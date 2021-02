30mila-vittime-per-patologie-trascurate.-ecco-l’era-covid

Da quando il Covid19 ha fatto la sua comparsa nel mondo sembra che agli esseri umani non sia concesso ammalarsi di altre patologie.

La realtà però è estremamente diversa. Secondo l’Istat nel 2020 in Italia ci sono state 30mila vittime in più rispetto a quelle attribuite al Covid.

“Questo dato ci preoccupa, perché può essere la conseguenza finale anche delle cosiddette malattie trascurate causa pandemia” – lo dice Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici.

L’attenzione tutta concentrata sul Sars-Cov2 ha messo in evidenza un calo nella prevenzione e nella diagnosi dei tumori e delle malattie cardiovascolari. Gli screening oncologici sono diminuiti in maniera significativa dal periodo preCovid, mentre si assiste ad un generale aumento della fase acuta delle malattie cardiovascolari perché non si interviene in tempo a livello ospedaliero.

Vi è poi un’altra categoria di patologie, quelle psichiatriche, che sono aumentate in maniera sensibile collateralmente alla crisi sanitaria innescata dal Covid19.

Uno studio realizzato dal San Raffaele di Milano su 402 pazienti (265 uomini e 137 donne) guariti dal Covid, ha messo in evidenza un aumento delle patologie psichiatriche. Nel complesso, i pazienti con una precedente diagnosi psichiatrica sono peggiorati e il 56% dei partecipanti allo studio ha manifestato almeno un disturbo tra i quali depressione (31%), ansia (42%), insonnia (40%), disturbo post-traumatico da stress (28%).

“Eravamo fra i Paesi più longevi al mondo anche se con disuguaglianze fra il centro e le ‘periferie’. Credo che” l’impatto involontario della pandemia su queste patologie comprometterà un risultato brillante raggiunto. Con un risvolto negativo anche sulla qualità di vita” – spiega ancora il dottor Anelli.

Certo è che in un sistema sanitario come quello italiano, colpito da decenni di tagli e ultimamente ingolfato da pazienti Covid, la disattenzione riservata alle altre patologie non può che mettere la sanità ancora più in crisi e a farne le spese sono tutti quei cittadini che non possono ricorrere alle cliniche private per potersi curare.

Claudio Messora