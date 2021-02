vaccino,-astrazeneca:-“efficacia-limitata-con-variante-sudafricana”

Vaccino Covid, secondo i primi studi e test effettuati da AstraZeneca, il suo farmaco ha efficacia limitata contro la variante sudafricana

Vaccino AstraZeneca, efficacia limitata con la variante sudafricana (Getty)

Continua a preoccupare il Covid, soprattutto per via delle varianti emerse nelle ultime settimane. A ormai 2 mesi dall’introduzione dei primi vaccini sul mercato, si sta cercando di capire quanto questi possano essere efficaci contro le varianti. AstraZeneca ha reso noti i primi risultati degli studi e test effettuati in questo senso.

Pare che l’efficacia sia limitata contro la variante sudafricana. A rivelarlo l’azienda stessa, secondo la quale il farmaco offre una protezione relativa contro i sintomi non gravi della variante. Stando a quanto riferisce il Financial Times, anche uno studio condotto dall’università del Witwatersrand (Sudafrica) conferma come il vaccino abbia modesta efficacia.

Vaccino Covid, AstraZeneca: “Non siamo in grado di accertare efficacia”

Le parole di un portavoce dell’azienda (Foto: Getty)

Il vaccino Covid di AstraZeneca ha efficacia limitata contro la variante sudafricana: è questo l’esito dei primi test e studi effettuati sul farmaco in questione. Come riporta questa mattina il Financial Times, uno studio dell’università del Witwatersrand (Sudafrica) e dall’università di Oxford dimostra come il farmaco sia relativamente efficace. “In questa prima fase di test, i dati dimostrano come l’efficacia sia limitata contro la malattia. Soprattutto nella fase moderata provocata dalla variante sudafricana B.1.351” ha spiegato un portavoce di AstraZeneca che ha parlato al Financial Times.

“Ad oggi, comunque, non siamo ancora in grado di accertare la sua efficacia contro i casi gravi della malattia e contro quelli di ospedalizzazione. I soggetti che abbiamo esaminato erano giovani adulti in salute. Proseguiremo con gli studi nelle prossime settimane per dare risultati più chiari” ha poi concluso il portavoce di AstraZeneca.