un-anno-in-cella:-“servono-pressioni-diplomatiche-per-liberare-zaki”

BOLOGNA – “Non sta bene, è molto angosciato per il suo futuro e per i suoi studi. Ormai siamo a un anno in cui lui è in prigione senza una ragione, con accuse infondate. Un incubo. È davvero dura per noi, non riusciamo più a sopportarlo”. Le parole di Marise, la sorella di Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bologna arrestato al Cairo il 7 febbraio 2020 e ancora in attesa di processo nel carcere di Tora, scuotono nuovamente il Paese.

A un anno dalla detenzione nel regime guidato dal generale Abdel Fattah Al Sisi che conta 60mila prigionieri politici, la mobilitazione continua. E Repubblica dedica uno speciale, con il mini-doc di Valerio Lo Muzio che sarà online oggi, con le voci dei suoi amici, le lettere dal carcere di Patrick lette dall’artista Alessandro Bergonzoni, le illustrazioni originali di Gianluca Costantini e le musiche di Marta dell’Anno e Andrea Marchesino. Insieme ai messaggi da Bologna del rettore, del sindaco e del cardinale Matteo Zuppi, che dice: “Caro Patrick, Bologna ti sente come figlio e fratello. Insieme ai tuoi non vediamo l’ora che si aprano le porte della prigione”.

Alla richiesta per la sua liberazione in questi giorni si è aggiunta la proposta di cittadinanza italiana, lanciata con una petizione online, per il giovane attivista dei diritti umani che ha compiuto 29 anni dietro le sbarre. Riccardo Nouri, portavoce di Amnesty, incalza: “Occorre impedire che Patrick trascorra un altro anno così, c’è stata una delle mobilitazioni dal basso più imponenti per un caso di violazione dei diritti umani, ora è l’attività diplomatica che deve rafforzarsi e rendersi più pressante. Siamo di fronte a una nuova escalation della repressione dei diritti umani da parte del regime egiziano”.

Lunedì un altro studente egiziano, Ahmed Samir Santawy Abdelhay Ali, iscritto a un master della Central European University di Vienna, è stato arrestato al Cairo e da allora la famiglia e i suoi avvocati non sanno più nulla di lui. Mentre il giornalista di al-Jazeera, Mahmoud Hussein, è stato rilasciato dopo quattro anni trascorsi in cella in Egitto senza che gli fossero state mosse accuse formali.

Come per Patrick, “punito a causa del suo lavoro sui diritti umani” afferma Lubna Darwish dell’Eipr, l’ong egiziana con la quale collaborava il giovane ricercatore, iscritto a un master europeo in Studi di genere a Bologna. “La sua idea era studiare per poi aiutare a costruire un Egitto migliore”, dice Rafael Garrido, suo compagno di corso, giovane avvocato venezuelano. “Consegno la Legione di disonore a tutti gli Al-Sisi – le parole di Bergonzoni nel minidoc di Repubblica – sino a che Zaki non tornerà alla libertà, e tutti gli altri Zaki non risusciteranno alla giustizia”.