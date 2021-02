tommaso,-il-figlio-di-alessia-marcuzzi-e-simone-inzaghi:-cosa-fa

Spread the love

Sono passati diversi anni dalla separazione tra Alessia Marcuzzi e il suo ex marito Simone Inzaghi. Cosa fa oggi loro figlio Tommaso?

Alessia Marcuzzi (Instagram)

Alessia Marcuzzi è un ex modella e conduttrice televisiva italiana. Il suo esordio in Tv è datato 1991, a “Telemontecarlo”. Tre anni dopo passa in Rai, con la partecipazione nel “Grande gioco dell’oca”.

I programmi da lei condotti nel corso della carriera sono tanti, tra questi troviamo alcune edizioni del “Festivalbar”, “Mai dire gol”, “Scherzi a Parte” e “Zelig”.

Nel 2001 le viene affidata la guida delle “Iene”, storico show di Italia 1. Negli anni seguenti continua la sua ascesa, conducendo i principali reality show italiani come “Il Grande Fratello”, “Temptation Island” e “L’Isola dei Famosi”.

Accanto al suo percorso televisivo, Alessia è stata diverse volte anche al centro della cronaca rosa. Ha due figli, nati da due relazioni diverse. Il primo è Tommaso, venuto alla luce dal rapporto con l’ex calciatore Simone Inzaghi, nel 2001, mentre la secondogenita Mia, in seguito alla storia con il cantante Francesco Facchinetti, nel 2011.

Nel 2014 la showgirl si è sposata con Paolo Calabresi, produttore televisivo italiano, con il quale sta insieme tutt’oggi.

Cosa fa il primogenito di Alessia Marcuzzi?

La nota conduttrice è molto legata alla sua famiglia e in particolar modo ai suoi figli. Con loro passa quasi tutto il tempo libero che ha a disposizione tra un impegno lavorativo e l’altro.

Il maggiore, Tommaso, oggi ha 19 anni e come abbiamo modo di vedere sui canali social assomiglia molto ai genitori, soprattutto al padre. Tra i suoi hobby c’è appunto il calcio, anche se non sembra aver intrapreso il percorso dell’ex calciatore.

Quest’ultimo ha dedicato l’ intera vita allo sport professionistico, prima sul terreno di gioco ed ora in panchina nel ruolo di allenatore. A differenza di Simone infatti, il figlio si diletta in partite con gli amici e tornei amichevoli.

Sappiamo anche che si divide tra Italia e Inghilterra, dove sta frequentando una scuola di business, media e fotografia. Questo ci porta ad altre due sue passioni, ossia quella per il cinema e per la televisione.

Infine, possiamo aggiungere che Tommaso è fidanzato, come scopriamo grazie ad alcune foto presenti nella sua pagina di Instagram, sulla quale i suoi quasi centomila followers sono liberi di curiosare tra le varie pubblicazioni del figlio della Marcuzzi e di Simone Inzaghi