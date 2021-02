serena-rossi-davide-devenuto,-slitta-il-matrimonio:-il-motivo

Spread the love

Continua a slittare il matrimonio della bellissima coppia composta da Serena Rossi e Davide Devenuto, l’attore spiega ai fans i motivi

Serena Rossi e Davide Devenuto (Instagram)

Gli attori Serena Rossi e Davide Devenuto, entrambi nel cast della Fiction “Mina Settembre” trasmessa su Raiuno, stanno riscuotendo tantissimo successo. La Fiction sta infatti appassionando tantissimo il pubblico italiano raggiungendo importanti picchi di ascolto.

La bellissima coppia nata sul set di “Un Posto al Sole” nel lontano 2008, ha avuto un bambino nel 2016 di nome Diego. A seguito di questo lieto evento sembrava stessero arrivando anche i fiori d’arancio.

Difatti circa due anni fa, in occasione di un’ospitata dell’attrice a “Domenica In”, l’attore sorprese il pubblico con una proposta di matrimonio alla sua bellissima compagna chiamando in diretta in trasmissione.

In quella occasione l’attore dichiarò di volerla sposare nel giro di un anno cogliendo di sorpresa l’attrice e l’intero pubblico televisivo. Tuttavia, a distanza di due anni, i due non si sono ancora sposati.

Ma come mai i due attori non sarebbero ancora convolati a nozze?

La loro relazione che dura da tanti anni è più solida che mai ma, nonostante la promessa dell’attore, i due non si sono ancora sposati. Devenuto ha così voluto spiegare le motivazioni dello slittamento delle nozze con la sua compagna.

Oltre alla pandemia, lui e la bellissima Serena Rossi si dovrebbero ancora accordare sull’organizzazione del lieto evento in quanto lo stesso ha spiegato che alla sua età, vorrebbe celebrare un matrimonio molto sobrio e con la partecipazione di pochi intimi.

Davide ha dichiarato infatti che considera la donna già sua moglie e che quindi il matrimonio sarebbe solo una mera formalità per legalizzare la loro relazione anche nei confronti del piccolo figlioletto Diego.

Non ci resta quindi che attendere tempi migliori affinché i due attori possano trovare un punto di incontro per sigillare definitivamente la loro unione.

