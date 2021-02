san-valentino:-tutti-i-prodotti-beauty-da-regalare-(e-regalarsi)

San Valentino è la festa dedicata all’amore: per il fidanzato, la mamma o la migliore amica, certo, ma anche per noi stessi. Dopo un anno difficile, è l’occasione perfetta per donare qualcosa che incoraggi a prendersi cura di sé perché mai come nel 2020 abbiamo capito quanto il nostro benessere sia importante. È il momento giusto, quindi, per dichiarare il nostro affetto grazie a creme, rossetti, tool per il massaggio e persino giornate in spa. Che si tratti di un nuovo taglio di capelli o di un olio per il corpo, sarà senz’altro una coccola molto gradita.

Per scegliere il cadeau giusto, avete due opzioni. Andare a colpo sicuro, scegliendo un prodotto già amato ed utilizzato oppure puntare sull’effetto sorpresa. Come la collezione di accessori per il vanity table creata da Harley Viera Newton in collaborazione con Edie Parker, perfetta per chi ha uno stile girly e sofisticato.

Una candela sarà sempre gradita, non solo per profumare gli ambienti ma anche per creare l’atmosfera giusta durante i rituali di self care.

Per gli appassionati di make-up, poi, la scelta è davvero ampia. Anche se il viso è perennemente nascosto dalla mascherina, perché non giocare sullo sguardo sperimentando tonalità mai provate prima? Via libera a palette colorate, meglio se in edizione limitata.

Non vi rimane che sfogliare la gallery in apertura per scoprire tante idee beauty da regalare a San Valentino.