risoni:-la-pasta-che-mangiano-solo-all’estero.-e-una-ricetta-alla-milanese

Quasi un risotto, ma a base di risoni, alias orzo: una pastina di frumento che si cucina proprio come se fosse riso. Qui in Italia li usiamo come pastina per convalescenti, ma all’estero e gli chef stellati ne hanno un’idea diversa

I risoni per noi italiani sono una pastina. Si mangiano in brodo e sono la classica minestrina data a bambini e convalescenti. Ma non all’estero.

Nigella Lawson li cucina in pentola mantecandoli con burro e formaggio, come contorno, come accompagnamento per il pollo arrosto, al forno, o rendendoli un primo piatto con piselli e pancetta. Lei friggeva anche i Mars, quindi poco importa. In realtà i risoni sono molto diffusi in tutta la Grecia con il nome di orzo, dove vengono lessati e conditi come un cous cous o un’insalata di pasta, oppure cotti al forno e si chiamano kritharáki. In Turchia sono speziati e serviti con la carne, e rispondono al nome di giouvetsi. In America sono diffusissimi e li si trova nelle riviste di cucina alla pari di penne e spaghetti.

Da noi in Italia la versione asciutta è giusto una pappa per bambini. A meno che non ci si metta uno chef.

Riccardo Camanini del Lido 84* ne ha fatta qualche anno fa una versione in brodo, li Risoni in minestra di pistacchi, pomodori Marinda e cedro libanese, mentre più recentemente Anthony Genovese de il Pagliaccio** li ha rispolverati in una versione nel wok per il suo delivery Turnè: Risone ai frutti di mare. Che siano i nuovi spaghettini? Nell’attesa di capire se sarà tendenza, ecco una ricetta realizzata con i Risoni Farmo, azienda italiana da vent’anni leader nel mondo del cibo salutare. Loro li propongono alla milanese.

Ingredienti per 4 persone

300 g di Risoni Bio Farmo



1/2 cipolla



1 l di brodo



1 bicchiere di vino bianco



1 bustina di zafferano



50 g di burro o 40 g di olio extravergine di oliva



3 cucchiai di grana padano grattugiato

Procedimento

In una pentola a parte preparare il brodo e portare a ebollizione. Tritare la cipolla e farla soffriggere nel burro o in olio in una padella a fuoco basso.Versare i risoni e, mescolando, farli tostare con il soffritto. Aggiungere il bicchiere di vino fino a farlo evaporare. Versare un mestolino di brodo e proseguire la cottura per almeno 5 minuti. Sempre mescolando, unire altro brodo quando il precedente è assorbito.



Aggiungere lo zafferano e portare a cottura (versando altro brodo quando necessario).



A cottura ultimata mantecare con una noce di burro, o quattro cucchiai d’olio, e 3 cucchiai di grana grattugiato.