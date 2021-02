Intervento di soccorso, nella mattinata di oggi, a Racconigi dove una signora di 92 anni non riusciva ad alzarsi, in difficoltà nella sua abitazione: allertati dai parenti, sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco, il 118 ed i carabinieri che si sono introdotti nell’appartamento e prestato soccorso all’anziana, trasportata per accertamenti in ospedale.