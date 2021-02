per-la-sentenza-ci-vogliono-due-anni,-ma-la-gogna-scatta-subito

I tempi dei processi sono diventati più lunghi. Colpa del Covid si dirà. Sta di fatto che la giustizia diventa sempre più lenta, e quindi sempre meno giusta. Nel settore penale i tempi dei procedimenti sono assai variabili, dipendono dalle fasi in cui si trova il processo, dal numero di imputati, dalla complessità delle fonti di prova da analizzare. Tuttavia, secondo l’ultimo report sulla giustizia napoletana presentato in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, la metà dei processi definiti nel 2020 in primo grado, dinanzi al tribunale collegiale, ha avuto una durata superiore ai 2 anni, per cui su 558 processi definiti 242 hanno avuto un tempo superiore ai due anni, mentre solo 129 si sono risolti in 6 mesi e appena 73 entro l’anno, mentre per i dibattimenti dinanzi al giudice monocratico il bilancio del 2020 ha fatto registrare, su 10.310 processi definiti, 4.229 con durata superiore ai due anni e solo 1.696 chiusi entro i sei mesi.

Meno biblici i tempi della definizione delle udienze preliminari e dei riti abbreviati, il che appare anche scontato visto che si tratta di una tappa del processo che, lo dice anche il nome, prevede un’accelerazione sui tempi del processo evitando di ascoltare testimoni in aula e basando la valutazione sui soli atti del fascicolo. Ebbene, nel 2020 quasi tutte le udienze davanti a gip/gup sono state definite in tempi rapidi, per cui dei 19.995 procedimenti ben 17.346 sono stati definiti entro sei mesi. Quanto alle indagini, i tempi variano a seconda della complessità dei casi e della tipologia dei reati contestati: nell’ultimo anno si sono contati 6.725 fascicoli che si trascinano da oltre due anni e 18.934 definiti in sei mesi su un totale di 35.896 casi finiti sotto la lente della Procura di Napoli.