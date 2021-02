pamela-prati-torna-sotto-il-fuoco-nemico:-eliana-colpisce-ancora

Pamela Prati riceve una stoccata da Eliana Michelazzo che non ha dimenticato il passato della showgirl, le accuse si fanno pesanti

P. Prati (Instagram)

Pamela Prati è una famosissima attrice, showgirl ed ex modella. Proprio sulle passerelle muove i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, per poi passare alla carriera sul grande schermo.

Il debutto nelle case degli italiani avvenne negli anni 90. In quel periodo le vennero affidate le conduzioni di diversi programmi Mediaset come ad esempio “La sai l’ultima” e “Scherzi a parte”. Torna poi con la compagnia del Bagaglino nel 2001, realizzando gran parte degli spettacoli prodotti da loro.

Ma non è famosa solo per le sue doti davanti le telecamere. La sua vita privata è stata spesso al centro delle notizie di cronache rosa. Tra i suoi flirt tra quelli che fecero più scalpore possiamo ricordare quello con l’attore Richard Gere. Fu proprio lui a chiedere alla showgirl di seguirlo negli Stati Uniti, lei però non ne volle sapere in quanto era troppo difficile per lei abbandonare il suo paese natale.

Ce n’è uno però che ha superato anche Richard Gere, una vicenda questa che era destinata a creare scandalo.

Pamela Prati: la finta paparazzata e la stoccata di Eliana

La storia tra Pamela Prati e Mark Caltagirone tappezzò le copertine delle maggiori riviste di cronache rosa. Barbara D’Urso di sicuro non dimenticherà i brividi che le fece provare, quando ospite nel suo salotto l’attrice ha tirato fuori un anello, annunciando l’imminente matrimonio con Mark Caltagirone.

La storia però si fece molto strana. Per mesi si sentì parlare di questo Mark, tuttavia nessuno lo vide mai. Si cominciò a dubitare della sua esistenza, per poi scoprire che effettivamente era tutta una menzogna.

Non è ancora chiaro se sia stata proprio lei ad inventarla oppure se fosse tutto orchestrato dalle sue agenti, in ogni caso non ci fecero una bella figura tutte e tre. Pochi giorni fa fece una sconcertante dichiarazione riguardo al caso Caltagirone.

P. Prati (Instagram)

Disse che aveva le prove per dimostrare la sua innocenza. Queste parole non sono affatto piaciute a Eliana Michelazzo che sui social lancia l’attacco: “Ma per favore su! Ricordati la finta paparazzata che hai fatto con chi??? Lo sai solo tu”.

Come risponderà a queste accuse Pamela Prati? tornerà a parlare anche lei sui social oppure aspetterà il momento opportuno per mostrarci queste prove di cui parla?