Le novità beauty di febbraio che arredano il bagno

Una crema, un profumo o un rossetto dal packaging accattivante ed è subito design in bagno. Merito dei brand di bellezza più di avangiardia ma anche di Instagram, diventato vetrina perfetta per esibire tutto il beauty che si possiede. Basta infatti creare un post o una stories, esibendo tutti quei prodotti di bellezza davvero esclusivi.

E qui veniamo in aiuto noi, selezionando le novità del mese. Apripista è Dior con il suo DiorTravel, un beauty case in pelle impunturata che è la vera chicca dove poter racchiudere tutte le beauty news, sia che abbiate un viaggio in programma sia tra le mura di casa.

Di design anche il brand Reflections Copenhagen, con i suoi nuovi flaconi realizzati a mano in cristallo dove “imbottigliare” la vostra fragranza preferita. Lato make-up, Guerlain celebra il Capodanno Lunare con un rossetto gioiello, mentre & Other Stories lancia Pearly Lip Balm, un balsamo labbra idratante dal finish perlato, ispirato alle iridescenze lunari e al luccichio delle orbite stellari. Non manca lo skincare lussuoso, dalla nuova maschera dorata di Clé de Peau al fondotinta potenziato con la tecnologia di 3 sieri skincare firmato Clinique. E anche un pizzico di relax, grazie ai prodotti a base di CBD Oil del brand new Taba Skincare.

Queste e altre le novità di febbraio, da sfogliare nella gallery e da esibire in bagno.

