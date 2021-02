l’atalanta-rimontata-dal-torino,-da-3-0-a-3-3.

Torino’s Andrea Belotti scores the goal 3-1 during the Italian Serie A soccer match Atalanta BC vs Torino at the Gewiss Stadium in Bergamo, Italy, 6 February 2021.

ANSA/PAOLO MAGNI

La squadra di Gasperini getta via la vittoria facendosi rimontare tre gol di vantaggio, segnati nei primi 21’. Ilicic, Gosens e Muriel indirizzano la gara, ma con un finale di primo tempo pazzesco il Torino torna in partita: Belotti sbaglia un rigore ma segna sulla respinta e nel recupero è Bremer a riaprirla.

Nella ripresa il palo di Singo e la traversa di Miranchuk, poi il pari di Bonazzoli a pochi minuti dalla fine. Terza rimonta di fila per la squadra di Nicola.

“Non si può staccare la spina così”. È uscito dal campo ripetendo queste parole, dopo il primo tempo, Gian Piero Gasperini, incapace di accettare che la sua Atalanta, in vantaggio di tre gol dopo 21’, si stesse facendo rimontare dal Torino senza opporre quasi resistenza. Una rimonta, quella granata, iniziata nel finale del primo tempo e concretizzata nella ripresa, fino all’incredibile 3-3 finale.

“Ci sono stati i 10’ finali del primo tempo in cui sembrava ci fossimo proprio fermati. Credo che alla base ci sia tanta stanchezza. Poi nel secondo tempo avevamo anche gli spazi per fare gol ma mancava la freschezza, forse non abbiamo recuperato dopo la partita con il Napoli”.

“Problema difesa? Abbiamo fatto tante partite molto buone, facciamo fatica ad avere continuità, dietro giochiamo sempre con gli stessi e secondo me è una questione di fatica. Con Milan e Lazio siamo stati molto solidi, c’è stato un periodo in cui abbiamo preso pochi gol e faticavano a tirarci in porta. Stavolta abbiamo fatto degli errori quando la partita era da gestire. Il primo tempo è finito 3-2 senza che il Torino tirasse quasi in porta…”