grande-fratello-vip,-alda-d’eusanio-contro-il-compagno-di-laura-pausini,-“quello-la-mena-….”-e-laura-pausini-…

Spread the love











Alda D’Eusanio è stata espulsa, con effetto immediato dalla casa del grande fratello vip.

La D’Eusanio ha rischiato più volte di essere espulsa, ci è andata molto vicina ma venerdì ha pronunciato delle frasi così gravi ed offensive che la produzione del grande fratello, prima si è dissociata e poi le ha comunicato l’espulsione immediata.

Cosa è accaduto.

Alda D’Eusanio contro il compagno di Laura Pausini “quello la mena … la crocchia di botte …”

Alda D’Eusanio, già prima di entrare nella casa del grande fratello era conosciuta come una giornalista che spesso fa delle dichiarazioni abbastanza sconcertanti.

Nella casa prima ha pronunciato parole denigratorie tanto che Alfonso Signorini aveva rimesso al televoto la decisione di espellerla o meno e il pubblico da casa l’aveva salvata. Poi, durante una chiacchierata con gli altri inquilini, aveva detto che lei vede La7 perché l’informazione che danno su quella rete è più completa, dunque, in qualche modo, parlando male delle rete dove sta lei in questo periodo e poi, da ultimo, durante una chiacchierata con Samantha De Grenet le ha detto che il compagno di Laura Pausini la mena.

A quel punto Samantha De Grenet era intervenuta dicendo “ma si amano da impazzire” .

La produzione, di fronte a delle affermazioni così gravi, ha deciso di espellerla immediatamente e le ha letto il seguente comunicato: “L’editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportuni e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella casa. Un comportamento grave ed imperdonabile“.

La reazione di Laura Pausini e del compagno

Laura Pausini e il compagno accusato di essere un uomo violento, hanno deciso di prendere una posizione forte contro la D’Eusanio e hanno scritto così: “L’ufficio stampa Goigest informa che L’avvocato PierLuigi De Palma ha ricevuto il mandato di agire contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni pronunciate al GFVIP su Laura Pausini e Paolo Carta.

“Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne” Laura e Paolo.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...