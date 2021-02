Il filetto di salmone al cartoccio con erbe aromatiche è un secondo piatto caratterizzato da un’estrema facilità di preparazione questo salmone mantiene la sua morbidezza, anche senza aggiunta di grassi, grazie alla cottura nel cartoccio che trattiene al suo interno tutti i succhi del pesce stesso.

Una ricetta semplice ma ricca di gusto, una volta messo in tavola è possibile aggiungere, se si desidera, un solo cucchiaino d’olio extravergine di oliva per ogni porzione permettendo la realizzazione di un piatto assolutamente leggero e sano.

Ricco di acidi grassi polinsaturi (omega-3) il salmone costituisce un piatto ideale per per la nostra dieta e per la nostra salute, ricordate che il pesce, in generale, non richiede lunghe cotture, quindi non esagerate coi minuti.

In questa ricetta, per ottenere un buon risultato, è importante far infuocare bene la padella, mantenendo però sempre una fiamma non eccessivamente alta, per evitare il rischio di bruciare il pesce si può sovrapporre alla carta argentata anche un foglio di carta da forno su cui poi appoggiare il salmone prima di chiudere il cartoccio.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 8 minuti

Tempo totale: 18 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

250 g di filetti Salmone già puliti e privati delle lische

2 cucchiaini Olio Extravergine D’Oliva

½ spicchio Aglio o la punta di un cucchiaino di aglio in polvere

q.b. Limone per accompagnare

q.b. Sale

q.b. Prezzemolo

q.b. Rosmarino

q.b. Salvia

q.b. Origano

q.b. Alloro

Preparazione

Per preparare la ricetta del filetto di salmone al cartoccio con erbe aromatiche, disponete i filetti di salmone all’interno di un foglio di carta argentata.

Cospargete il filetto di salmone con il mix di erbe tritato finemente a cui avrete aggiunto anche il sale e, se gradito, l’aglio tritato.

Chiudete la carta di alluminio intorno al salmone in modo da formare un pacchetto ben sigillato.

Appoggiate i pacchetti contenenti i filetti di salmone in una padella antiaderente ben calda e coprite con un coperchio.

Lasciate cuocere a fiamma media per circa tre-quattro minuti per lato, anche in base allo spessore dei filetti.

Aprite i pacchetti e mettete su ogni filetto di salmone un cucchiaino di olio extravergine di oliva.

Servite i filetti di salmone caldi accompagnati da fette di limone.